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İslam Memiş'ten dikkat çeken iddia: 'Altın ile dolar arasında savaş olacak'
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TIMETURK / EKONOMİ / İslam Memiş'ten dikkat çeken iddia: 'Altın ile dolar arasında savaş olacak'

İslam Memiş'ten dikkat çeken iddia: 'Altın ile dolar arasında savaş olacak'

'Gram altın 1450 lira olacak' tahminiyle dikkat çeken ekonomist İslam Memiş, ' FED’de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak. Altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak' dedi.

3 Saat Önce
2022-04-16 08:13:17
İslam Memiş'ten dikkat çeken iddia: 'Altın ile dolar arasında savaş olacak'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalar için 2022 tahminini açıkladı.

İnternet Haber'e konuşan Memiş, “2022 yılı için çok dalgalı bir piyasaya yatırım yapıp pozisyon alın” uyarısında bulundu. Memiş, 'Altın nasıl 1450 lira olacak?" sorusuna da yanıt verdi.

İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde:

2021 yılında altının ons tarafı çok kötüydü. 2022 yılında FED ile altın arasında bir savaş başlayacak. Enflasyonu fiyatlamak isteyen bir ons altın olacak… Yatırımcılar sürekli altın almak isteyece, çünkü enflasyonun sürekli yükseldiğini görecekler. FED'de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak. Altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak.

Ben 2022 yılı içerisinde altının ons fiyatının 1960 hatta 2000 dolar seviyelerini test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. 1960 hatta 2000 dolar seviyesindeki ons altın ve FED'in faiz kararıyla tüm dünyada doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini işaret ediyor.

Altın tarihten bugüne kadar hiçbir zaman yatırımcısını üzmemiştir. Gümüşe yatırım yapın tavsiyesini devam ettiriyorum. 2022 yılı içerisinde gümüşün gramının 20 lira seviyesine çıkacağını göreceğiz.

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