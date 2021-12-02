İslam Memiş'ten dikkat çeken altın tavsiyesi ve uyarısı

Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken gram altın ve gümüş fiyatı noktasında yükseliş çizgisi devam ediyor. İslam Memiş gram altın buradan alınır mı satılır mı sorularına kritik cevaplar verdi.

Dolara kuruna rağmen güvenli liman olarak altın fiyatları ilerleyen süreçte yükselişini devam ettireceği öngörülüyor.

Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarından hareketliliği değerlendirdi. Memiş, “Altın en olur” sorusuna cevap verirken gram altın fiyatı ve gümüş fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarına dikkat çekti. İslam Memiş altın fiyatları için, “Yangına körükle gidilmemesi gerekiyor. Yangına körükle gittikçe de bu düşüş ihtimali biraz daha uzuyor.” dedi.

GRAM ALTIN BU FİYATTAN ALINIR MI?

Youtube kanalına konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları ile ilgili çarpıcı stratejisini takipçileriyle paylaştı. Altın fiyatlarındaki oluşan köpüğe dikkat çeken İslam Memiş, gram altın için alım fırsatı noktalarına değinerek, bu fiyatlardan alımların doğru olmadığını söyledi. Memiş, “Sabırla bekleyenler fırsatı yakalayacak.” dedi.

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Altın fiyatları için analizlerini sürdüren İslam Memiş, “Altın ne olur?” sorusuna da cevap verdi. İslam Memiş, gram altın alacakları yakın ilgilendiren önemli uyarılarını sürdürdü. Yatırımcıları ikiye ayıran İslam Memiş, “Sabırlı olanlar ve sabırlı olamayanlar. Sabırlı olanlar tabi ki daha önce pozisyonunu almış, gardını almış ve şu anda bu işin keyfini sürenler. Zamanında tedbirini almayanlar da bu hızlı giden trene koşarak binmek istiyorlar. Biz de bir an önce varlıklarımız değer kazansın istiyoruz tarzında beklemeye devam ettiklerini gözlemliyoruz. Önceden tedbirlerini almayanlar bekleyecek çünkü alım seviyeleri değil. Önceden tedbirini alanlar ve pozisyonunu alanlar, akıllı davrananların şu anda satış fırsatı yakaladığını şahsen düşünüyorum.” dedi.

GRAM ALTIN ALINIR MI SORUSUNA MEMİŞ'TEN CEVAP

Bu seviyelerden gram altın satılır mı sorusuna cevap veren İslam Memiş, “Altının gram fiyatı tekrar 750 TL seviyesinin üzerinde, 400-500 TL seviyesinden gram altın alanlar satış fırsatı yakalamış oldular.” yorumunda bulundu.

GRAM ALTIN BURADAN SATILIR MI?

Altın Piyasaları Uzmanı Memiş, bu seviyelerden gram altın, dolar ve gümüş alınır mı sorusuna da “Bu seviyelerden altın, gümüş ve döviz almanın riskli olduğunu ve sabırla bekleyenlerin daha düşük fiyatlardan alım yapması gerektiğini söyleyebilirim.” şeklinde cevap verdi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI GRAM ALTIN, GÜMÜŞ YORUMU

İslam Memiş'in gram altın, dolar ve gümüş fiyatları hakkında değerlendirmeleri şöyle:

“Geçen hafta piyasalarda biraz daha iyimser bir hava vardı. O agresif yükselişlerden sonra bu hafta trendde özellikle bozulma gözlemliyoruz. Döviz fiyatlarında, altın ve gümüş fiyatlarında tekrar bir yükseliş var. Bunun tek bir nedeni var dolar kurundaki yükseliş. Dolar kurundaki yükselişin tek bir nedeni var düşük enflasyon söyleminin devam etmesi.

Sayın cumhurbaşkanının konuyla alakalı açıklamalarını halen sürdürüyor. Düşük faiz politikaları devam ettikçe özellikle TCMB faiz indirme sinyalini verdikten sonra dolar kurundaki yükselmenin devam ettiğini görüyoruz. Haliyle de piyasalardaki bu bozulma devam ediyor. 13,40 TL seviyesinin üzerinde bir dolar kuru var. Bu kur oldukça köpük bir fiyatlama, oldukça yüksek bir fiyatlama. Bu seviyelerin alım yapmak için uygun seviyeler olduğunu şahsen düşünmüyorum. Sabırla bekleyenler daha düşük rakamlardan bu fırsatları yakalayabilirler.

GRAM ALTIN SATILIR MI?

İki tür yatırımcı var; sabırlı olanlar ve sabırlı olamayanlar. Sabırlı olanlar tabi ki daha önce pozisyonunu almış, gardını almış ve şu anda bu işin keyfini sürenler. Zamanında tedbirini almayanlar da bu hızlı giden trene koşarak binmek istiyorlar. Biz de bir an önce varlıklarımız değer kazansın istiyoruz tarzında beklemeye devam ettiklerini gözlemliyoruz. Önceden tedbirlerini almayanlar bekleyecek çünkü alım seviyeleri değil. Önceden tedbirini alanlar ve pozisyonunu alanlar, akıllı davrananların şu anda satış fırsatı yakaladığını şahsen düşünüyorum. O yüzden yatırımcılar alım için bu rakamlarla riskli bir karar verebilirler. Ama daha önce tedbir alanlar 8,50-8,80-9 lira seviyelerinden pozisyon alanlar şu anda kar satışı için uygun seviyeler yakaladıklarını düşünüyorum. Altının gram fiyatı tekrar 750 TL seviyesinin üzerinde, 400-500 TL seviyesinden gram altın alanlar satış fırsatı yakalamış oldular.

Kaynak: milligazete.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.