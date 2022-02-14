İslam Memiş'ten çarpıcı ''yastık altı altın'' açıklaması: Katılmam imkansız!

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, 1 Mart'ta yürürlüğe girecek olan yastık altı altın düzenlemesini değerlendirdi.

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçen cumartesi günü açıkladığı yastık altı altın düzenlemesiyle ilgili Haber Global'de değerlendirmelerde bulundu.

Aynı zamanda bir kuyumcu işletmecisi olan İslam Memiş, "Benim şu andaki projeye dahil olmam imkansız. Bu projenin yeniden ele alınması lazım. Bugünkü taslakla katılmam imkansız" dedi. Memiş, "Vatandaşın kazançları neler olacak?" sorusuna da yanıt verdi.

İslam Memiş'in değerlendirmeleri şöyle:

Finansal sistemin içinde çeşitli tercihler sunacaklar. Mesela altın depo, altın katılım, çeyrek, altın dönüşümlü TL katılım hesapları. Altın transferleri yapılacak. Bu tercihleri vatandaşlara sunacaklar. altın hesabını bozup tekrar kur korumalı mevduat hesabına geçtiği zaman, altın fiyatları yükseldiyse aradaki fark verilmiş olacak. Fiziki altın tarafından alım satımlar da banka ve kuyumcular tarafından olacak.

Mesela bankaya veriyorsunuz hurda olarak, sıfır olarak yeni alabiliyorsunuz. Bu işlemi kuyumcular da yapacak. Bu tür avantajları olacak. 5 bin ton altın olduğu söyleniyor. Ben inanmıyorum. 5 ton civarında bir ekonomiye kazandırılan altın hedefleniyor.

Vatandaş fiziki altınlarını devlete emanet olarak verecek, isterse tekrar fiziki olarak alabilecek veya kasa kirası vermek istemiyor, devlete emaneten verebilecek. Bunlar geri alabilecek.

VATANDAŞIN KAZANÇLARI NELER OLACAK?

Kazanç şu olacak: Hırsızlığa karşı güvence olacak, getirisi olacak, eski verecek yeni alacak. Kafa karışıklığı var. Bunun bence komple baştan ele alınması lazım. Yastık altı birikimi yapan vatandaşlar zaten gelenekçi insanlar, güvenmiyor. Ver bana ben sana ev, araba vereceğim gibi çeşitli alternatifler sunulsa vatandaşın kazancı daha fazla olacak.

Mesela eski yenide aradaki fire farkını kim ödeyecek. Bunu kuyumcu mu, rafine mi, devlet mi ödeyecek. Buradaki kar nereye gidiyor? Bu kafalardaki soruların ortadan kalkması lazım.

"BENİM DAHİL OLMAM İMKANSIZ"

Benim şu andaki projeye dahil olmam imkansız. Bu projenin yeniden ele alınması lazım. Bugünkü taslakla katılmam imkansız. Biz vatandaşa hesap veririz çünkü, şu anki risklerle çok mantıklı gelmiyor. .