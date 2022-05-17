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İslam Memiş’ten çarpıcı uyarı: Sistem çöktü!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve euro'da yaşanan volatiliteyle ilgili flaş bir tweet attı.

2 Saat Önce
2022-05-17 13:40:36
İslam Memiş’ten çarpıcı uyarı: Sistem çöktü!

Son dakika haberine göre piyasalarda uzun süredir devam eden stabil durum yerini yeniden oynaklığa bırakmış durumda. Bu hareketliliği önceden öngören ve uyarılarda bulunan İslam Memiş; gram altın, euro ve dolarda görülen hızlı artışın ardından çok önemli bir uyarıda daha bulundu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan İslam Memiş, nisanı final ayı olarak değerlendirdiklerini hatırlatarak "Temmuz'a kadar tuzağa düşmemeli. Küresel finans sistemi çöktü, resesyonun ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor. Temmuz'a kadar küresel soygun devam eder. Silkeleme sürecinde varlıklarınızı kaptırmayın" diye yazdı.

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