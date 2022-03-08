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İslam Memiş'ten çarpıcı uyarı: Öyle bir yükselecek ki çoğu kişi alamayacak!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'Altın ve gümüşte öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak' diye konuştu.

6 Dakika Önce
2022-03-08 10:20:01
İslam Memiş'ten çarpıcı uyarı: Öyle bir yükselecek ki çoğu kişi alamayacak!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen fiyatlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Altın değer kazanırsa kripto paralar değer kaybeder, kripto paralar değer kazanırsa altın değer kaybeder" ifadesini kullanan Memiş, "Ters orantılı hareket eder. Yani altın satanlar kripto alır, kripto satanlar altın alır" diyerek yatırımcıları manipülasyona karşı uyardı.

Emtiaların savaş ortamını sevdiğini, altın-gümüş gibi yatırım araçlarının enflasyon ve jeopolitik risklerin arttığı ortamlarda yıldızının parladığını söyleyen Memiş, yaşananın ise 'gerçek bir savaş' değil, 'manipülasyon' olduğunu ileri sürerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünyada enflasyon rakamları ve savaş patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramaz? 11. günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar ons'un olması gerekmez mi? Onu da kısa vade için baskılıyorlar. Geçen yıl 'geçici enflasyon söylemi yalanı' ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer tekrar 1.880 dolar veya daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o zaman manipülasyon yaptıkları ortaya çıkacaktır. Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her zamanki gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak."

NE SATACAĞIZ NE ALACAĞIZ?

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş yıllık öngörü olarak ons altında 2.150 dolar, gram altında 1.450 lira, ons gümüşte 40 dolar, gram gümüşte 20 lira seviyeleri tahmini yaparak ancak bunun için manipülasyonun geçmesi gerektiğine dikkat çekti:

"Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar. Toplamaları için bugün yüksekten altın ve gümüşü satmaları lazım. Geçen yıl, geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı. Bu yıl, savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır."

Memiş ayrıca "Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu işlemi de parite ile yapın. Yapın ki haniciler gibi açıkta kalmayın." diye konuştu. .

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