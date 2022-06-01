İslam Memiş’ten çarpıcı tahmin! ''Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir ürün açıklayacak''

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın haziranın ilk haftasında yeni bir ürün açıklayacağını söyledi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar TL kuruna dair değerlendirmelerde bulundu. "Haziran ayında 16.60 - 16.80 bant aralığını takip edeceğiz" diyen Memiş, dolar kurunun düşebileceği bant aralıklarını da değerlendirdi:

"Yatırımcıların kaçacak yeri olmadığı için Borsa tarafında kısa vadeli işlemleri değerlendiriyorlar. Ben yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Dolar TL'de 16.40 seviyesi tekrar baskılanıyor. Tahminim haziranın ilk haftasında Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir ürün açıklayacak. Bu ürünü beklerken de 16.40 seviyesi üstünde ataklara müsaade etmeyen bir sistem var karşımızda.

DOLARDA DÜŞÜŞ SEVİYELERİNİ SIRALADI

Dolar TL'de 16.15, 16.05 ve 15.88 olabilir. Benim nazarımda daha fazla bir düşüş yok. Kademeli bir şekilde düşüşleri takip etmek lazım. 3 kademe ayağımız var. Hangisi kırılırsa o alt destekleri takip etmek zorundayız. Dolar nereye diğer yabancı para birimleri oraya, dolar nereye gram altın ve gümüş de oraya." .