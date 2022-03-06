İslam Memiş’ten çarpıcı iddia! Elon Musk'ı ekarte edecekler

Ünlü altın ve para uzmanı İslam Memiş, Elon Musk'ın hedefte olduğunu ve ekarte edilebileceğini söyledi.

İslam Memiş bir süre önce gündeme getirdiği bazı sermayelerin el değiştireceği yönündeki mesajlarına açıklık getirdi.

Youtube kanalından yayınlanan videoda konuşan Memiş, "Savaştan dolayı sermayeler, şirketler el değiştirecek. Zenginler, şirket sahipleri varlıklarını satmak zorunda kalacak ya da kaybedecek. Savaş olmayan ülkelerde ise siyasi olacak. Mesela ABD Başkanı Joe Biden son olarak Elon Musk'ı hedef aldı. ABD'deki istihdam için Elon Musk'tan daha az istihdam sağlamalarına rağmen Ford ve GM'yi övdü. Elon Musk cevap verdi ve bir kavga başladı" diye konuştu.

İslam Memiş'in açıklamaları burada bitmiyor. Memiş'e göre mesele sadece Elon Musk'tan da ibaret değil.

İslam Memiş, Elon Musk'la ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"1 ay önce sermayelerin ve büyük şirketlerin el değiştireceğine dair paylaşım yapmıştım. Benim favorim Elon Musk. Çünkü onu hedefe koydular, bence bundan sonraki süreçlerde Elon Musk'a ekmek yedirmeyecekler, onu ekarte edecekler. Bu siyasi yaptırımlar ya da baskıyla olacak. Elon Musk'ın başka ülkelerle siyasi görüşmeleri, diplomasisi onların gözüne çok battı. Bir noktada gel, hayırdır sen kiminle görüşüyorsun, kimi destekliyorsun diye alaşağı edecekler diye tahmin ediyorum. Bana göre Elon Musk'ın şirketi siyasiy baskıyla belki iflas ettirilecek, belki el değiştirecek. Mart - Nisan aylarında herkes dünyadaki şirketlerin kapandığını, el değiştirdiğini, şirket evliliklerini göreceğiz. Dünya hem ekonomik anlamda hem de jeopolitik anlamda hızla kabuk değiştiriyor."

ALTIN VE GÜMÜŞÜN FİYATLAMASI GERÇEK Mİ? İSLAM MEMİŞ'TEN ÇOK ÇARPICI TEZ

İslam Memiş altın ve gümüşün fiyatlamasıyla ilgili çok ilginç bir tez ortaya attı. İşte o sözler:

"Bu kaos ortamında altının 2 bin dolar, gümüşün 30 doların üstünde olması gerekiyor. Ancak baskılıyorlar, neden yapıyorlar? Çünkü altın ve gümüş bu seviyelere ulaşır ve oturursa herkes bankalardaki değerli emtialarını fiziki olarak geri isteyecek ve bankalardaki altın ve gümüşün karşılıklarının olmadığını görecekler. Ondan sonra çarşı pazar karışacak. Bunlar benim tezim, kişisel değerlendirmelerim.

Dolar 3 puan artarak 98,75 seviyesine geldi. FED istediğini aldı. Manipülasyon yaptı, savaş tantanası çıkardı, Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeye başladı ve dolar 98,75 seviyesine ulaştı. Bundan sonra yükseliş devam etsin etmesin FED'in umrunda değil, çünkü istediğini aldı."

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalından yaptığı açıklamalarla altın ve doları yüksekten alanlar için iyi haberi verdi.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş şunları söyledi:

DOLAR NEREYE GİDİYOR?

"Dolar neden yükselişe devam ediyor. 3 ana faktör var. 1. Küresel piyasalardaki gerginlik, tedirginlik, savaş piyasası. 2. Dolar endeksinin yükselmesi, uluslararası piyasalardaki yükselişi devam ediyor. Bu tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde doların değer kazanmasını destekleyecektir. 3. Euro dolar paritesinin 1.09 bandının biraz daha altına sarkması dolar TL kurunu etkileyen bir faktör olduğunu söyleyebilirim.

Kritik seviyeler 14.50 - 14.70 seviyeleri. Euro dolar paritesinde bir toparlanma olursa 14.10 - 14.15 seviyesine gerileyecektir. Peki yatırımcı ne yapmalı? Ciddi belirsizlikler var. Bu da döviz kurlarında ciddi dalgalanmalara neden oluyor. Yatırımcısı da geniş bant aralığını göz önünde bulundurarak yoluna devam etmeli. 13.80 - 14.80 bant aralığı. Euro TL'nin dolara kıyasla daha düşük arttığını gördük. Çünkü euro dolar paritesi değer kaybetti. Euro TL kurunda 15.00 - 16.00 bant aralığını takip etmekte fayda var."

ENFLASYON GERÇEĞİ NASIL ETKİLEYECEK? ENFLASYON DÜŞER Mİ?

"TÜİK verilerine göre Şubat ayında enflasyon rakamları yine yüksek geldi. Mart ayı enflasyonu da muhtemelen yüksek gelecek. Marttan sonraki süreçlerde mevsimsel etkinin olumlu sürecine bakmamız gerekiyor. Bakalım bir normalleşme süreci olacak mı? Ancak maliyetlerin artması, enerji krizi, savaş riski gibi durumların enflasyonu artırıcı etkisi olacağı için yaz aylarında bir durulma olsa da gerileme olasılığı her geçen gün azalmaya devam ediyor. Dünya genelinde artan enflasyon sürpriz değil. Kışlık erzaklarını memleketten alırken 2 yıllık erzak alın demiştim. Enflasyonla mücadele kolay olmayacak."

İslam Memiş daha sonra sözü yüksekten dolar ve altın alanlara getirdi ve onlar için gelen fırsatı açıkladı. Detaylar haberimizin devamında.

YÜKSEKTEN DOLAR VE ALTIN ALANLAR İÇİN YATIRIM FIRSATI GELDİ Mİ?

İslam Memiş piyasaların çalkalandığı dönemde yüksekten dolar ve altın alanların beklediği fırsatın gelmiş olabileceğini söyledi. İşte Memiş'in o açıklamaları:

"Euro dolar paritesi 1.09 seviyesinde. Dip seviyelere geldi. Yüksekten dolar, euro, altın alan yatırımcılar bir noktada çıkış fırsatı buluyorlar. Bu dip seviyeleri test eden paritelerde yüksekten gümüş, altın, döviz almış yatırımcısına da pariteye geçme yani euro alma, sterlin almak gibi dip seviyelerde olan paritelere geçmek için bana göre fırsat. Elinizde altın dolar varsa bunu parite yapmak için değerlendirebilirsiniz uyarım önümüzdeki hafta da geçerli olacaktır."

ALTINA DİKKAT! BU HAFTA KRİTİK!

"Gram altın ise dolar kuru ve ons altındaki yükselişlerle tekrar yükselişe geçirdi. Altının ons fiyatı ise 1947 dolar seviyesinde. Geçen hafta 1974 dolarla son 18 ayın en yüksek seviyesini test etmişti. Bu hafta da 1950 dolar ile 13 ayın zirvesini gördü. Önümüzdeki hafta hangi ayın zirvesinde olacağız göreceğiz. Hafiften kademe aşağıya düşüyor." .