İslam Memiş'ten çarpıcı gram altın yorumu: Hadi satsana!

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının düşüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu, altın yatırımcılarını uyardı.

Altın fiyatları son dönemde resmen çakıldı ve 960 liraya kadar düştü. Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısına uyarılarda bulundu.

İslam Memiş şunları söyledi:

"Gram altını ekranda 960 gören arkadaş, 960'a satsana. Sat ki alan kişi de serbest piyasalarda 983'e satsın.

Kilosunda 800 dolar işçilik var. Dolar sahipleri topluyor. Neden 800 dolar işçilik. Talep var. Ne kadar talep o kadar işçilik. Yakında 1.000 doları geçer.

Altın kime ucuz? Dolar sahiplerine. Şuan dünyada rafineleri kapatan dolar sahipleri, altın ve gümüş stoklarını neden artırıyor? Savaş istiyorlar...

Bugün ucuz toplayanlar, yarın “Savaş çıkacak uyarıyoruz” açıklamasını yaptığında çoktan stoklarını doldurmuş olacak.”