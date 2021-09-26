İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para’da yayına katılarak, ons altın, gram altın ve gümüş fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunarak, beklentilerini sıraladı. İşte o dikkat çeken İslam Memiş’in altın yorumu ve analizleri…

Ons altın fiyatları 1750 dolar düzeyinde, gram altın fiyatları ise yukarı yönlü hareketle bir üst banda geçerek 500 lira psikolojik direncinin sınırında haftayı kapattı. Yılın son çeyreğiyle birlikte piyasalarda en çok merak edilen konuların başında 'Altın yükselecek mi düşecek mi' sorusu yer alıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da yayına katılarak altın fiyatları ve özellikle Covid-19 döneminde yaptığı yükselişle dikkat çeken gümüş fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"POWELL'IN ŞAHİN TONU ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU"

Ons altın fiyatları için teknik olarak 1750 dolar düzeyinin kritik destek olduğunu belirten İslam Memiş, "Bu seviyenin altında kapanışlar gerçekleşirse düşüş trendi sürebilir. Ons altın fiyatları için şu anda dar bant hareketi gözlemliyoruz. Piyasalarda Fed beklentisi vardı. Fed Başkanı Powell'ın şahin tondaki açıklamasının altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu gördük" dedi.

"YÜKSELİŞLERİN KOŞULABİLMESİ İÇİN 1780 DOLARIN ÜZERİNDE KAPANIŞ GEREK"

1780 dolar seviyesinde tutunamayan bir ons altın olduğuna dikkat çeken Memiş, "Ons, Powell'ın açıklamaları sonrası 1742 dolar düzeyine kadar çekildi. Altının ons fiyatı haftanın son işlem günü 1750 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabası gösterdi. Özellikle altın fiyatları için yükselişlerin konuşulabilmesi için 1780 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar olması gerekiyor" diye konuştu.

"ONS ALTIN TARAFINDA SON BİR DİP ARAYIŞI VAR"

Ons altın fiyatları için 1740-1760 dolar düzeyini geçerliliğini koruduğunu belirten İslam Memiş, "Genele baktığımız zaman da ons altın tarafında son bir dip arayışı var. Fed etkisi ile bu dip arayışı devam edecek. Altının ons fiyatında düşüşlerin sürmesi için 1721 dolar seviyenin aşağı yönlü kırılması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

İSLAM MEMİŞ: DÜNYADA BORÇ KRİZİ PATLAK VERDİ

Enflasyon endişesinden sonra dünyada borç krizi patlak verdiğini vurgulayan uzman isim, "Piyasalarda bu borç krizinin negatif fiyatlaması sonrası, ons altın tarafında 1780 dolar bandının üzerine atak görecek miyiz? Bunu takip edeceğiz" dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının onsunun ardından A Para'da gram altın fiyatları üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

GRAM ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? İSLAM MEMİŞ: TREND SÜREBİLİR

Gram altın fiyatlarının geçen hafta 482-502 lirasında serbest piyasada işlem gördüğünü belirten İslam Memiş, "Kuyumcularda gram altın 500 lira seviyesinin üzerini gördü. Hem ons hem de dolar tarafından etkilendiği için teknik olarak yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.