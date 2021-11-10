İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini
Tüm zamanların rekorunu kıran altın yatırımcısını sevindirmeye başladı. Yükselişe geçen altın fiyatlarındaki son durumu değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için çarpıcı bir tahminde bulundu. İşte Memiş'in o açıklaması ve 10 Kasım güncel altın fiyatları...
2021-11-10 10:36:14
Altın ve döviz piyasaları yeni haftaya zirvede başladı... Gram altın 571 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Piyasalarda spot altın 1821 dolara kadar çıkarak 7 Eylül'den bu yana görülen en yüksek seviyesini gördü. Ons altın, gün içinde 1818-1920 aralığında seyretti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına dikkat çeken uyarılar geldi.
İslam Memiş'ten altın tahmini
Altın ve Paras Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatlarının, ona fiyatlarına bağlı olacağını belirtti. Ons altın fiyatlarının 1820'lere geldiğini söyledi.
1834 doları aşması halinde altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket edeceğini belirtti.
1834 dolar bandının aşılmaması halinde ise ons altın fiyatlarının 1750 dolar bandına gerileyebileceğini belirtti. Ons altın fiyatlarının düşmesinin gram altına tesir edeceğini söyledi.
''Merkez Bankası'nın kararı önemli''
Memiş altın fiyatlarında Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısında alınacak kararın büyük bir rol oynayacağına dikkat çekti. İslam Memiş ''Merkez Bankası kararı sonrası dolar nereye altın oraya durumu ortaya çıkacak'' dedi.
10 Kasım güncel altın fiyatları
Gram altın alış fiyatı 568 lira 87 kuruşken satışı ise 579 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 922 lira satış fiyatı 941 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, saat 10.33 itibariyle 10 Kasım güncel altın fiyatları…
Ons Altın
Alış: 1.824,18 dolar
Satış: 1.825,06 dolar
Gram Altın
Alış: 568,87 lira
Satış: 579,50 lira
Çeyrek Altın
Alış: 921,89 lira
Satış: 9413,90 lira
Cumhuriyet Altın
Alış: 3.793,00 lira
Satış: 3.831,00 lira
PPK toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak.
Merkez Bankası'nın dolardaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.
Kaynak: tv100.com
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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