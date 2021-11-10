İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini

Tüm zamanların rekorunu kıran altın yatırımcısını sevindirmeye başladı. Yükselişe geçen altın fiyatlarındaki son durumu değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için çarpıcı bir tahminde bulundu. İşte Memiş'in o açıklaması ve 10 Kasım güncel altın fiyatları...