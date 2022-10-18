İslam Memiş’ten bu kez altın değil, EYT açıklaması!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve ekonomi yorumcusu İslam Memiş milyonlarca vatandaşın beklediği EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın beklediği EYT yasasıyla ilgili bir açıklama yapan ekonomi yazarı İslam Memiş, “Sosyal medyada bugüne kadar yaş sınırı ve prim günüyle ilgili çeşitli öngörüler ve tahminler oluşuyor ancak bunun gerçeklik payının olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve ekonomi yorumcusu İslam Memiş, katıldığı bir yayında Aralık ayında açıklanacağı ifade edilen EYT'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye'nin gündeminde ve herkesin merakla beklediği tek gerçek EYT konusu. Hayaller gerçekleşecek ve bundan sonraki süreçte EYT denen bir problem ortada olmayacak.

‘EYT'LİLER KESİNLİKLE MUTLU OLACAKLAR'

EYT'liler kesinlikle mutlu olacaklar ve bugüne kadar beklenen süreç başarılı bir şekilde sonuçlanacak.

Sosyal medyada bugüne kadar yaş sınırı ve prim günüyle ilgili çeşitli öngörüler ve tahminler oluşuyor ancak bunun gerçeklik payının olduğunu düşünmüyorum.

Bu yıl sonunda Sayın Cumhurbaşkanı bizzat açıklayacak ve güzel bir gelişme olacak. Motive açısından güzel bir gelişme olacak, ekonomik anlamda tartışılır ancak haktır sonuçta ve yerine gelecektir, herkes memnun olacaktır.”

“Rakamlara değil cebimize bakalım” diyen Memiş, enflasyonun şu anda tüm dünyanın belası olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Enflasyonun düşmesi fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor. Biz paramızı enflasyona karşı nasıl koruruz, buna bakalım. Dünyada enflasyonun topyekün artması tesadüf değil, sistemli ve kontrollü bir durum. Tüm merkez bankaları yeni dijital paralara geçiş yapacaklar, finansal piyasalar resetlenecek. İnsanları fakirleştirmenin ve sisteme muhtaç etmenin en kolay yolu enflasyondur” dedi. .