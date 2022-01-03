İslam Memiş'ten altınla ilgili yeni tahmin ve uyarılar

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten, '2022 yıl içinde altının gram fiyatında 1.450 lira Gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyelerini bekliyor olacağım. Fiyata aldırmayıp miktarını artıran kazanacak' ifadelerini kullandı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yüksekten altın alan yatırımcılara yeni tavsiyelerde bulundu.

İslam Memiş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 yıl içinde altının gram fiyatında 1.450 lira Gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyelerini bekliyor olacağım. Yıl içinde öngördüğüm bu rakamları zirve seviyesi olarak takip edeceğim. Kısa vadede “Hani olacaktı” diyen kaybedecek, fiyata aldırmayıp miktarını artıran kazanacak" ifadelerini kullandı.

'Hani düşecekti' diyen arkadaş sen şimdiden kaybettin

Memiş, 1450 lira tahminine gelen eleştiriler üzerine ise, “(Hani düşecekti, şimdi 1.450 lira diyorsun) diyen arkadaş, sen şimdiden kaybettin. Bu piyasada dolaşmaya, batacaksın. '2.dip sonrası' yazıyor. Okumuyor veya okuduğunu anlamakta zorlanıyorsun. Boşuna heveslenme 'alım-satım yaparım para kazanırım' diye. Kaybedeceksin" uyarısı yaptı.

"2022'de riski azaltmak şart!" diyen İslam Memiş, "2022'de nasıl bir yol belirlemeliyiz?" sorusuna da peş peşe yaptığı paylaşımlarla cevap verdi. 2022'de nasıl yatırım yapmalıyız?.. Hangi araçlara yatırım yapmalıyız?.. İşte İslam Memiş'in 2022 yılı için öngörüleri ve yatırım tavsiyeleri...

İkinci dip geldikten sonra miktarınızı artırın...

2. dip geldikten sonra yıllık olarak miktarını artırarak yola çıkan iyi bir yol belirlemiş olacak Diğer endüstriyel metaller de değer artış sürecine gireceğini öngörüyorum. Fed, $ destekleyecek eyvallah Ancak enflasyonu daha fiyatlamamış ons altın ve gümüş olduğunu unutmamak gerek

İki türlü yatırımcı var

İki tür yarırımcı var; - Kısa vade oynayan - Uzun vade her fırsatta alıp bekleyen 2022'de oynayanlara kolaylıklar. Uzun vadecilere şimdiden tebrikler. 2022'de finans sistemi, ezberleri bozacak. 2021'de herkesin varlıklarını elinden sistem, 2022'de iyi oynayacak.

Full değil, sepet yapan Kazanacak

2022'de - Fiyata değil, miktara odaklanan - Kısa vadeye değil uzun vadeye - Tek tercih ile değil, sepet yapan - Full değil, sepet yapan Kazanacak. Yabacı para birimlerinde Dolar değil GBP'yi takip edeceğim.

Zenginlik hayali değil,

Metaverse ve kripto para piyasası bir gerçektir. Bunu hiç kimse inkar edemeyecek. Bu süreçte dolandırılma olayları sık olacak. Bence nefsimiz ile değil tecrübeli insanların bilgilerinden faydalanarak olaylara yaklaşmalıyız. Zenginlik hayali değil, devrim olarak değerlendirelim.

Ya ayak uyduracağız ya da bildiğimiz yoldan yürüyeceğiz

“Ben anlamam, işim olmaz, uğraşamam” diyenler ile “Anlamak ve araştırmak istiyorum, yeniliğe açığım” diyenlerin kaderleri, finansal piyasalarda farklı olacak. Bahane yok, değişen bir dünya var. Ya ayak uyduracağız ya da bildiğimiz yoldan yürüyeceğiz.

Piyasada kimler kazanacak kimler kaybedecek?

Para piyasalarında duygu yok, sonuç vardır. Para, kazanmayı sever. Mantıklı olan, seri hareket eden kazanır. Teknolojiyi, bilimi, birikimleri ve zamanı ona buna laf yetiştireceğim diye kullananlar kaybedecek. Bedava bilgiyi bulan, alıp değerlendiren kazanacak.

Zamanını geyik muhabbeti ile harcayanlar ile işine odaklananın kaderi bir olmayacak. Biri sürekli şikayet ve eleştiri ile vaktini harcarken, diğeri kazanmaya ve geleceğe odaklanacak. Sosyal medyayı nimet olarak gören ve kullanan kazanacak. Diğerleri enkaz olmaya devam.

Fırsatlar, şimşek gibidir. Çakar ve gider. Fırsatlar ile nefsini ayrı tutan kazanacak. Nefsi iradesinin önüne geçen kaybedecek. Araştıran, okuyan, kendine, eğitimde, gelişime yatırım yapan kazanacak.

1 yıllık kazancını 1 ayda önünde gören ancak beğenmeyen ile bunu nimet olarak görenleri kaderi bir olur mu? Nefsine yenilen kaybedecek. Yeni dünya düzeninin ne demek olduğunu 2022'de daha net göreceğiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.