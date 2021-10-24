Merkez Bankası kararı sonrası uçuşa geçen altın fiyatlarına ilişkin konuşan altın ve para piyasaları uzmanıİ slam Memiş, 'Doların artmasıyla birlikte gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görebilir' değerlendirmesinde bulundu.

Altın piyasasında yükseliş sürerken altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altınla ilgili rekor tahmin geldi.

İslam Memiş, Dünya Web TV'ye konuk oldu. Merkez Bankası kararı sonrası uçuşa geçen altın fiyatlarına ilişkin konuşan İslam Memiş, "Doların artmasıyla birlikte gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"DÜZELTME GEÇİCİ OLACAK, ONS ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDER"

İslam Memiş'in altın yatırımcılarına dikkat çeken uyarıları şu şekilde:

"Ons altın tarafında önümüzde 1-2 hafta geri çekilme olur, sonrasında yükseliş sürer diye düşünüyorum. Yıl sonunda ise 1880 seviyelerini görecektir.

‘GRAM 580-600 SEVİYESİNİ GÖRÜR'

Gram altın dolar kurundan aldığı destekle 556 seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadede doların hızlı yükselmesi gram altını da yükseltti. Kısa vadede bir düzeltme/geri çekilme olabilir fakat bunların kalıcı olacağını düşünmüyorum. Doların yıl sonuna kadar 9.80-10 seviyesine kadar yükselmesi muhtemel, bu nedenle gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görür."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.