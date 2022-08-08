İslam Memiş'ten altın yorumu: Operasyon yaptılar, patlayacak

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Eylül ayını işaret ederek önemli bir tahminde bulundu.

Finansal analist İslam Memiş, piyasalardaki son gelşmeleri değerlendirdi. Değerlendirmelerinin kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını altını çizen İslam Memiş, yorumlarının kişisel yorumlar olduğunu vurguladı.

Memiş, "ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinde çıktı. Bir sonraki de yukarı yönlü revize edildi. Açıklama sonrası dolar endeksi 106-107'de dengelenme çabasını sürdürüyor. Veri iyi gelince altın ve gümüşte de geri çekilme oldu. Bu hafta boyunca altın ve gümüşte sizi uyardım.

1794 dolar seviyesine kadar yükselen altın ons fiyatı vardı, hedef 1800 ancak dikkat edin teknik olarak bir satışa ihtiyacı var. Altının ons ve gümüşün ons fiyatında yaşanan yükselişlerin en anlama geldiğini de bildirdim. Sanal ortamdaki birikimlerin fizikiye çevirilmesi için imkan sunar onslar dedim. Onsların da yüksek olması gerekiyor. Yine benim yol arkadaşlarım sordular, onlara cevap verdim. 57 bin 300 dolar seviyesinde altın dolar paritesi vardı. Bu seviyeden satanlar şu anda fiziki tarafta zararsız bir şekilde yerine koyabiliyorlar" dedi.

Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

1794'e kadar yükselen altın onsu şu an 1772 dolar seviyesinde. Tarım dışı istihdam beklenti üzerinde geldiği için paritelerde sert düşüş gördük. Burada 29 dolarlık gerileme vardı, bu da ciddi bir gerileme anlık takip edenler için. Şu anda 1772 dolar seviyesinde. Ağustos ayı için 1730-1780 bant aralıklarını takip etmeye devam ediyorum. Yükselişlerin devam edebilmesi için 1800'ün görülmesi için tekrar 1780 dolar seviyesinde iki gece kapanış yapması gerekiyor.

Memiş, "Gram altın/TL'de 1020-1040 aralığında dalgalanma yaşandı. "TL'yi nasıl değerlendiririm" soruları soruluyor. Şu anda ekonomiye destek vermek için elindeki altınını sat, yerine koyabilirsin. Dolar/TL kuru 18 lira, gram altın 1030 lira seviyesindeydi. Daha alt rakamlardan almak için fırsat kollamaya devam ediyoruz. Ağustos içinde düşüşleri teknik olarak beklemeye devam edeceğiz, ülke ekonomisine de kazançlı bir şekilde destek vermeyi sürdüreceğiz. Borsa'ya geçiyoruz dolar satıp, tekrar TL'yi de koyduk, bekliyoruz" diye konuştu.

Patlama olacak

Eylül ayına ilişkin piyasa değerlendirmesi yapan Memiş, "Bitcoin tarafında 23.012 dolar seviyesini gözlemliyorum. Yüzde 2.5'lik değer artışı var. 24 bin doların yukarı yönlü kırılması gerekiyor ki 27 bin doları telafuz edelim. Benim nazarımda kriptolar da baskılanmaya devam ediyor. Eylül ayı itibarıyla hem altın ve gümüş hem de kripto paralarda patlama olacak.

Eylül ve ekim çok kritik. Yüksek tansiyon olacak, jeopolitik riskler artmış olacak. Aman dikkat edin. Doların uluslararası piyasalardaki değer artışı kaçınılmaz oldu. Aman aman bir haftayı geride bırakmıyoruz. Sosyal medyaya bakarsanız dünya savaşı çıktı ama ortada bir şey yok. Ufak bir operasyon yaptılar. Altını çıkardılar, biz de elimizdeki altını sattık. Alacağız tabii ki, bekleriz birkaç hafta acelemiz yok" dedi.

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