İslam Memiş'ten altın yatırımcısına yeni uyarılar

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten yeni tüyolar geldi. İslam Memiş, 'Gram altın tarafında yüzde 50'yi bekleyenler 700 lira seviyesini beklemesi gerekiyor. 800 lira üzerinde gram altın almayı tercih etmem' dedi.

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, Paraüstü kanalında yaptığı açıklamada yatırımcıya önemli mesajlar verdi.

Memiş şunları söyledi:

-Yüzde 50 risk azaltmak için alım tavsiyesinde bulunmuştum. Herkesin merak ettiği konu yüzde 50 alım yaptım diğer yüzde 50 alım fırsatı ne zaman gelir?

-Biliyorsunuz bu piyasalardaki dalgalanma devam ediyor. FED mart itibari faiz artırma sürecini başlatabilir diye tahmin ediyorum.

-Risk dağıtıyoruz. Düşerken de yükselirken de kazanıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz.

-Elimde 100 gr altınım var bunun yarısını dolarda bekletirsem yarını altında bekletirsem altın düştüğü zaman elimde dolar olduğu için altın alabileceğim altın yükseldiği zaman dolar alabileceğim. Açıkta kalmamak için bu işlemleri parite üzerinden yapanlar her zaman fiyatlar düşerken de yükselirken de karlı çıkıyor. Hiçbir şekilde zarar etmiyor.

-Gram altın tarafında yüzde 50'yi bekleyenler 700 lira seviyesini beklemesi gerekiyor. 800 lira üzerinde gram altın almayı tercih etmem.

-Kısa vadeli işlem yapan her zaman zarar edecek. Kazançtan olacaklar hem elindeki varlıkların eridiğini görecekler.

-2022 yılı karmaşık yıl. Şubat sonuna kadar alım noktasındaki beklentilerimi sonlandıracağım. Mart itibari ile yıl sonuna kadar beklemeyi düşünüyorum. Şubat bitiyor alım noktasındaki algılarımı kapatılıyorum 2022'nin son çeyreğine kadar beklemeyi tercih ediyorum. 2022 yılının ilk çeyreğindeki alım fırsatları bir daha gelmeyecek. Uzun vadeli işimize odaklanacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.