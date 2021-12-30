İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu formülü uygulayan zarar etmez

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına yeni uyarılar geldi. Memiş, 'Şunu unutmayın bu uygulamayı yapmazsanız zarar etmeye mahkum olacaksınız. Bu söyleyeceklerimi uygulayanlar şanslılardır' dedi.

Yaptığı yorumlarla dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına yeni uyarılarda bulundu. Memiş, "Bu formülü uygulayan zarar etmez" dedi.

İslam Memiş son yaptığı açıklamada yatırımcıya önemli mesajlar verdi ve zarar etmemenin yolunu açıkladı.

Memiş şunları söyledi:

Sert düşüşlerden sonra yüzde 50 alım tavsiyesine uyan arkadaşları kutlarım. Bugüne baktığımız zaman 730-750 bant aralığında işlem gerçekleştiren bir gram altın var. Düşüşler kalıcı olmayacak diye tahmin ediyorum.

Düşecek mi, çıkacak mı? Bu düşünce ile yola devam edenler, yatırım yapanlar zarar edecek. Son kez açıklayacağım dileyen dilediği gibi yoluna devam eder.

Ama şunu unutmayın bu uygulamayı yapmazsanız zarar etmeye mahkum olacaksınız. Bu söyleyeceklerimi uygulayanlar şanslılardır.

Arkadaşlar bu altın dolar paritesi şudur. Bugün elinizde 57 bin 900 dolar var. Bir kilogram altın alıyorsunuz. Elinizde 1 kilogram altın var bunu 57 bin 900 dolara bozduruyorsunuz.

Yani dolarımı TL'ye çevirdim altın alacağım altınımı TL'ye çevirdim dolar alacağım işlemi değil direk altın-dolar paritesi işlemi. Açıkta kalmamak için bunu yapmak zorundasınız.

" Bu formülü uygulayan zarar etmez"

Altının onsu dolarla hesaplanıyor. Dolarını satarsın altın alırsın altınını satarsın dolar alırsın bu işlemi yapanlar zarar etmiyor.

Dolar yükseldiği zaman gram altın yükseliyor dolar düştüğü zaman gram altın düşüyor. Anladınız mı formülü bu kadar.

Öte yandan bugün (30 Aralık) saat 10:24 itibariyle serbest piyasada altın alış ve satış fiyatları şöyle:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.