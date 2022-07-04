İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına 'kademeli alım' uyarısı

Piyasa Uzmanı İslam Memiş de altın için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Memiş, 'Altın düşüyor, almayalım, bekleyelim düşüncesinde olanları uyarmak isterim. 1000 lira altında, 950-1000 aralığında kademeli alım yapabilirsiniz. Bana göre çok iyi bir karar' dedi.

Altın fiyatları haftaya yukarı yönlü seyirle başladı. Bugün saat10:56'ya göre gram altın 977.75, çeyrek altın 1.572,72, yarım altın 3.143,65, cumhuriyet altını 6.466 liradan alıcı buluyor. Dolar 16,82 Euro 17,54 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar geldi.

Memiş şunları söyledi:

-Borsa tarafında ucuz hisse senetleri olduğunu, yaz aylarında yukarı yönlü hareketler olacağını tahmin ediyorum. Rakamsal değerler bana uygun olduğunu gösteriyor.

-Önümüzdeki iki ay boyunca, dolar TL kuru 16-17 bant aralığında dalgalanır. Bir bakarsınız geri çekilir bir bakarsınız yukarı ataklar gerçekleşir. Sizin ekranda gördüğünüz dolar kuru, euro, sterlin ya da diğer para birimlerinin gerçek değerini yansıtmıyor.

- Yapmanız gereken tek şey, dövizciye gitmeniz, tabelaya bakmanız ya da bankacılık uygulamasından dolar alıyor gibi bakacaksınız, göreceksiniz, gerçek değerler bunlar.

-Dolar karşısında, pariteler, altın, gümüş, kripto paralar ucuz kaldığı için, eline TL geçmiş, dolar almayı düşünenler varsa, euro'nun şu anda ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor.

-Altın düşüyor, almayalım, bekleyelim düşüncesinde olanları uyarmak isterim. 1000 lira altında, 950-1000 aralığında kademeli alım yapabilirsiniz. Bana göre çok iyi bir karar.

-Bir sonraki atak 1050, bir sonraki atak 1200 ve yılın son çeyreğinde 1450 benim için şaşırtıcı olmayacaktır. Gram altının aslında orta ve uzun vade için bana göre avantaj niteliği taşıyor. Elinde gram altın bulunduran yatırımcının da her yükselişte hemen satalım. Bence satmayalım. Onsta ciddi bir baskılanma var. 1810 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi.

-Eylülde yeni kapanmalar konuşulurken, gıda krizi, resesyon süreci varken, altın ve gümüşün ons fiyatının baskılanması, yukarı yönlü atakların ne kadar hızlı olacağının mesajlarını bugünden vermekte. Bence 950 lira seviyesi altında gram altın görmek bugünlerde hayal gibi duruyor.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir