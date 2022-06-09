İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına dikkat çeken uyarı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın ve gümüş yatırımcıları için çok önemli uyarılar geldi. Kulaktan dolma bilgiler ile hareket edilmesinin yanlış olduğunu düşünen İslam Memiş, arkadaşların ya da çevrenin dikkatle dinlenmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş çeşitleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yaptığı bilgilendirmelerde hangi altın çeşitlerinde işçilik olduğunu ve fiyatının pahalı olduğunu, hangi altın çeşitlerinin yatırım aracı olarak kullanılması gerektiği hakkında yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

Altın ve gümüş fiyatlarındaki işçilik oranlarını açıklayan İslam Memiş, işçilik fiyatının alınmadığı emtia çeşitleri hakkında 'Bir Bilene Sorduk' için bilgilendirmelerde bulundu.

Kulaktan dolma bilgiler hızla yayılıyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kulaktan dolma bilgilerin hızla yayıldığını vurguladı.

Bu tür bilgi alışverişlerinin zararlı olduğunu düşünen Piyasa Analisti İslam Memiş, “Genelde vatandaşlar kendi aralarında konuştukları zaman, kulaktan dolma bilgilerle kendisi hangi ürüne yatırım yapıyorsa veya biriktiriyorsa, birikim yapıyorsa, arkadaşına ya da karşı tarafa aynı bilgiyi veya aynı doğruyu anlatma veya aynı bilgiyi verme o da aynı alışkanlığı kazansın diye söylemde bulunduğunu gözlemliyoruz.” yorumlarında bulundu.

Kulaktan dolma bilgiler ile hareket edilmesinin yanlış olduğunu düşünen İslam Memiş, arkadaşların ya da çevrenin dikkatle dinlenmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Eğer birikim yapmak istiyorsanız, yapılan birikimlerin doğru emtialara yapılması gerektiğini belirtti. Bütün bunlara ek olarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Ben Cumhuriyet altını biriktiren bir birikimciyim, tasarruf sahibiyim. Hemen karşımdaki arkadaşa diyorum ki, Kesinlikle Cumhuriyet alman lazım. Cumhuriyet kaybettirmiyor.”

Biri gram altın alıyor, kesinlikle gram altın alman lazım, Gram altın alım-satımda kaybettirmiyor. O yüzden gram altın biriktirmen lazım. Gümüş tarafında da külçe alman lazım, granür alman lazım. Kişi kendisi neyi biriktiriyorsa, karşı tarafa da aynısını söylüyor. Aynısını biriktirmesini tavsiye ediyor. Ama bu tamamen yanlış bir uygulama. benim nazarımda bu konu tamamen bir magazinsel konu.” yorumlarını yaptı.

Kuyumcular kendi işlerine geleni satmaya çalışırlar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kuyumcuların da kendi işlerine gelen emtia çeşidini satmaya çalıştıklarını belirtti.

Kuyumcu tekrardan nakde dönmek için elindeki maliyeti ucuz olan altınları müşterilerine sattıklarını vurguladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Satıcı özellikle elinde o gün hangi ürün ucuzsa, hangi ürünün maliyeti ucuzsa onu sattığı için satarken de tüketiciye, vatandaşa bundan zarar etmezsiniz. Bu daha iyi diye bilgilendirmeler veriyor. Hal böyle olunca satın alan kişi tasarruf sahibi de haklı olarak buna inanıyor.

Halbuki buradaki sebep şu. Örnek verelim. Benim bir kuyumcu mağazam var. Bugün yüklü miktardan ben vatandaştan Cumhuriyet altını bozdum. Bunu bir an önce satmam lazım. Nakite dönmem lazım. Yüklü miktarda çeyrek altınım var veya gram altınım daha fazla. Hangisi fazlaysa onu satmam lazım. Bir an önce nakite dönmem lazım.

Onu satmam için de bir tezgahtar olarak tüketiciye, vatandaşa onun daha iyi olduğunu söylemek gibi bir alışkanlık söz konusu. Ve hal böyle olunca da vatandaş bunu iyi niyetli bir söylem olarak algılıyor, doğru bir söylem olarak algılıyor. Ve bu şekilde birikimlerine yön vermeye devam ediyor.” sözlerini sarfetti.

Altının isimleri her yerde farklı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın isimlerinin farklı yerlerde farklı şekillerde bilindiğini belirtti. Hatta altın isimlerinin bölgeden bölgeye bile değiştiğini dile getiren Finans Analisti İslam Memiş, “Türkiye'de bölgelere göre geleneklere göre de altınların isimleri bile farklılık gösterebiliyor mesela Karadeniz'de çeyrek altın da çeyrek altın demezler. Para derler para altın derler.

Eskiden beri böyle alışmışlar bu ziynet altına mesela doğu ve Güneydoğu'da da ziynet altın demezler Cumhuriyet derler. Bunlarda böyle alışmış. Bölgelere göre, kültüre göre de aslında altının da adının değişik olduğunu belirtmek isterim.” yorumlarına yer verdi.

Reşat altın birikim amaçlı değildir

Altın ve para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Reşat altının birikim amaçlı alınmaması gerektiğini söyledi. Reşat altının işçilik maliyeti olduğunu ve sadece satın alınırken işçilik maliyetinin ödendiğini belitti. Ancak geri tekrardan kuyumcuya Reşat altın satarken işçilik ücretinin ödenmediği için kayıplar yaşanabileceğini vurguladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Reşat altının 22 ayar tam altın cumhuriyet altına kıyasla İşçilikli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani bu aslında görsel işçiliği daha çok ön planda olduğu için birikim amaçlı değildir. Tabii ki biriktirebilirsiniz ama satın alırken işçilik ödüyorsunuz.

Benim kişisel tercihimse alırsanız gelininize, kızınıza, hanımınıza hediye edebilirsiniz. Hediye derken Reşat altın alırken arada işçilik ödüyorsunuz. Peki bozduğunuz zaman işçilik var mı? Yok. İşçilikler her zaman satın alındığı zaman edilir.” ifadelerini kullandı.

Bununla brilikte ekranlarda gram altının 995 Türk lirası yazdığını fakat esnafın 1000 ya da 1005 Türk lirası gibi fiyatlardan gram altın sattığını anlattı.

Bu durumun da gram altının damgalanmasındaki ve paketlenmesindeki maliyetlerden kaynaklandığını dile getiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kuyumculardan kesme altın alınabileceğini belirtti.

Hangi gümüş yatırım için alınmalı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüş yatırımı yapmak isteyenler için de tavsiyelerde bulundu. İslam Memiş, külçe gümüşlerde belirli miktarlarda işçilik masrafının alındığını, bu yüzden de külçe gümüşleri satarken belirli kayıplar yaşandığını dile getirdi.

Ancak gümüş yatırımı yapacak kişinin granül gümüş alarak birikim yapabileceğini söyledi. Piyasada boncuk şeklinde satılan granül gümüşlerin, herhangi bir işçilik payı da bulunmamaktadır.

Kaynak: birbilenesorduk.com .