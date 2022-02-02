İslam Memiş'ten altın ve kurla ilgili önemli açıklamalar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son duruma ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu ve 'alım fırsatı' için yatırımcıları uyardı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve kurla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"Şubat ayı ile alakalı hem döviz hem gram altın tarafında yüze 25 alım için beklemeye devam eden kişiyim" diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Kur tarafında yükseliş var, enflasyon verisi var, tarım verisi var. Yukarı yönlü dalgalanmalar görebiliriz. Mesele şu kalıcı mı? Ben kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlu ekonomist İslam Memiş 'alım fırsatı' için yatırımcıyı uyardı ve şunları söyledi:

-Gram altın TL fiyatı 773 lira 770-780 lira aralığında dengelenmeye çalışıyor. Gram altın TL fiyatında yükselişlerin kalıcı olduğunu tahmin etmiyorum. Gram altın TL fiyatında dolar kurunu takip etmeye devam ediyoruz.

-Şubat ayı ile alakalı hem döviz hem gram altın tarafında yüze 25 alım için beklemeye devam eden kişiyim.

"Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmeyecek"

-Merkez Bankası'nın faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyorum. Karşınızda gerileyen gram altın olabilir diye düşünüyorum. Gerileme neye işaret ediyordu. Yüzde 75'ini aldık yüzde 25'nin beklemeye devam ediyoruz. 750 destek seviyesini önemsiyorum.

-Ons altın 1790-1808 dolar aralığına sıkıştı. Dün 1808 dolar seviyesi test edildi kalıcı olamadı. Emtia tarafı için jeopolitik riskleri takip etmeye devam edeceğiz.

-FED üyeleri yine sahneye çıktı. FED 50 baz puan faiz artırabilir söylemi ile piyasaları manipüle etmeye başladılar. Altın ve gümüş gibi emtiaları baskılamaya devam ediyorlar. Geçen yıl 6 ay baskılandı süreç bu yıl başarılı olacaklarını tahmin etmiyorum.

"Ons Altın'da gerilemeler kalıcı olmayacak"

-Ons altının düşüşlerinin alım fırsatı sunacağını ve gerilemelerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. Ons altın kısa vadede negatif görünüm devam ettirebilir ama orta ve uzun vadede 2 bin dolar seviyesi üzerini beklemeye devam edeceğim. Söylem değişikliği yapsalar da ben inandırıcı bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Dünyada enflasyon rakamları 2022 yıl boyunca artmaya devam edecek.

-Kur tarafında yükseliş var, enflasyon verisi var, tarım verisi var. Yukarı yönlü dalgalanmalar görebiliriz. Mesele şu kalıcı mı? Ben kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. .