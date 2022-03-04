İslam Memiş'ten altın ve doları olanlarla ilgili çok önemli uyarı

Para ve altın uzmanı İslam Memiş'ten piyasalarla ilgili kritik açıklamalar geldi. Önümüzdeki 2 haftanın kritik olduğunu söyleyen İslam Memiş, 'altını, doları olanlar beklesin' uyarısında bulundu.

Dolar ve altın fiyatlarındaki artışta Ukrayna Rusya savaşındaki belirsizlik etkili oluyor. Para ve altın uzmanı İslam Memiş, özellikle önümüzdeki 1-2 haftalık sürece elinde kripto parası, dolar ve altını olanlar için tavsiyelerde bulundu.

İşte son altın ve dolar rakamları ile İslam Memiş'in önerileri:

Altın fiyatları : 4 Mart 2022 cuma gününe altın fiyatları yine yükselişle başladı. Gram altının fiyatı 880 lira eşiğini geçerek 883 lirayı gördü. Çeyrek altın 1.444 liradan, yarım altın 2.889 liradan, cumhuriyet altını ise 5.760 liradan satılıyor. Altın fiyatlarındaki yükselişte Rusya Ukrayna müzakere masasından beklenen barış haberinin gelmemesi etkili oldu. Piyasalardaki belirsizlik yatırımcının altına yönelişini artırdı.

Dolar - euro kaç lira : Rusya Ukrayna savaşı kadar 15-16 Mart'taki FED'in faiz artırım toplantısı da piyasaları etkiliyor. Dolar kuru sadece Türkiye'de değil uluslararası piyasalarda da yükselişe geçti. 14 liranın altında dolar kuru cuma gününe yükselişle başladı ve kur 14.20'yi aştı. Euro 15.67 liradan işlem görüyor. Peki bu süreçte yatırımcı altına mı dolara mı yönelmeli? Yükselişi fırsat bilip elindeki altını satmalı mı? Para ve altın uzmanı İslam Memiş çok önemli tüyolar verdi. İşte altını, doları, kripto parası olanların yapması gerekenler:

-Piyasaların belirsiz bir döneme girmesi istikrarın bozulmuş olması fiyatlarda günlük ve haftalık bazda sert dalgalanmalara neden olacak. Hem döviz kurlarında hem emtia fiyatlarında hem kripto paralar hem borsada herhangi bir yön kırılımından bahsetmek mümkün değil. Böyle süreçlerde yatırımcıların piyasayla mümkün olduğunca inatlatmaması gerekir.

-Dolar kuru yine 14 lira seviyesinin euro 15 lira seviyesinin üzerinde. Gram altın 900 lira seviyesine yakın bir yerde. 850-900 bant aralığında dengelenmeye çalışıyor. Ons altın 1900 - 1950 dolar aralığında. Ons gümüş 25 dolar üstünde tutunmaya çalışıyor. Kripto paralarda büyük bir belirsizlik var. Bu noktada sepet yapmak ve uzun vadeli yatırımcı olmak gerekir. Bu 1-2 haftalık süreç içinde hiç bir şey yapmadan beklemek daha sağlıklı.

Bu kurdan dolar alınır mı?

-Döviz kurlarında 14 lira seviyesi üzerinde ben kişisel olarak buradan dolar almayı tercih etmem. Nereden alırım 14 lira altına sarkmalarda 13.80 gibi rakamlarda dolar almak düşünülebilir. Dolar dünya genelinde değer kazanıyor. Önümüzde 15- 16 Mart tarihinde FED toplantısı var. FED'in faiz artırım süreciyle birlikte dolar mutlaka uluslararası piyasalarda değer kazanacak. FED toplantısına kadar kısa vadede alım için bir fırsat olma olasılığını yüksek görüyorum.

- Belirsizliğin olduğu dönemlerde iki ihtimali değerlendirerek devam edeceğiz. Peki bu belirsizlikte elimdeki varlığımı nasıl değerlendirmeliyim? Ya iyimser piyasayı ya kötümser piyasayı satın almam mutlaka bir tercih yapmam lazım. Bütün ihtimaller yüzde 50 yüzde 50. Yatırımcıların yüzde 50 yüzde 50 pozisyon alması mantıklı. Mesela elimde 10 bin dolarım varsa bugünkü koşullarda 5 bin dolarımı değer kaybetmiş enstrümanlara yatırım yaparak pozisyonumu devam ettiririm. Bu iki hafta içinde euro dolar paritesi değer kaybetti. Sterlin dolar paritesi. Risk atmak riske girmemek için doları burada değerlendirebilirim.

Elinde altını olanlar ne yapmalı?

-Peki elimde altınım gümüşüm var diyenler ne yapmalı? Altın ve gümüş savaş gibi belirsizlik ortamlarında mutlaka değer artışına devam edecektir. Altınım var gümüşüm var beklemeliyim? Evet uzun vadede yine beklemeliyiz. FED'e kadar bugünlerde gelebilecek bir haber bize şunu da işaret ediyor. Mesela şu dönemde euro , sterlinde düşüş var. Altın, gümüş paritesinden bunlara geçiş yapmam gerekiyor mu diye soru geliyor. Evet elimde 100 gram altınım varsa bunun 50 gramıyla euro ve sterlin almak suretiyle bu düşüşleri bir fırsata çevirebilirim. Kısa vadeli alım satımcıysanız bu süreci değer kaybeden enstrümanla değerlendirebilirsiniz.

-Kripto paralarda 34 bin dolar seviyesine kadar hızlı bir düşüş vardı geçen hafta. Bundan sonra da yükselişini 45 dolara kadar devam ettiren bir kripto para piyasası gördük. 43 bin 500 dolar desteği var. Eğer buralar kırılırsa 37 bin 500 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Aksine iyimser bir açıklama gelirse de 50 bin dolar seviyesi gündeme gelebilir. Burda yüzde 50 yüzde 50 bir ihtimal var. O yüzden bu enstrümanları göz önünde bulundurarak tek bir enstrümanda beklemekten ziyade varlıkların yüzde 50'sini değer kaybetmiş enstrümanların değer kayıplarını fırsata çevirebilirsin.

-Ciddi anlamda bir belirsizlik var piyasalarda. Sert değer kaybı ve sert değer yükselişi var. Yatırımcıların risk atmak için yapması gereken elindeki enstrümanların yüzde ellisini değer kaybeden bir enstrümanla takas yapıp beklemek. Bu işlemleri TL kullanmayarak direk parite üzerinden yapıyoruz.

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