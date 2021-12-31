İslam Memiş'ten altın ve dolar yatırımcılarına uyarı: ‘Bu 3 tarihe dikkat manipülasyon olabilir’

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar yatırımcılarını uyararak, Ocak ayında gerçekleşecek 3 kritik tarihi sıraladı ve “manipülasyon olabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz kurlarıyla ilgili ekonomik önlem paketini açıklamasından sonra sert düşüşler yaşanan dolar ve altında, 2022 yılına girerken yükseliş görülüyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar fiyatlarındaki yükselişi 'kararsızlara' bağladı.

İslam Memiş durumu şöyle izah etti:

-Yılı 1.800 $ üzerinde kapatmak istiyor. Çünkü bu kararsızların fiyatlaması. Aşağıda 1.600 yukarıda 2.000 $ var. Fed'i gördüğünde karar verecek. Yüzde 50 $ yüzde 50 sepet yapmak yatırımcısına kalıyor. Düştüğü elinde zaman nakit, yükseldiği zaman elinde mal olması gerek.

-2022 yılı Enflasyon ve emtiaların savaşacağı bir yıl olacak. Benim nazarımda jeopolitik riskler daha ağır bastığından yüzde 50 ile beklemek daha mantıklı geliyor. Bugün Usd/kg 58.370 $'da.

'Bu 3 tarihe dikkat manipülasyon olabilir'

İslam Memiş'ten 2022 yılı Ocak ayı için altın ve dolar yatırımcısına önemli bir uyarı da geldi. 3 kritik tarihi paylaşan İslam Memiş, manipülasyon olabileceğini söyledi.

-03 Ocak Enflasyon

-20 Ocak TCMB Faiz kararı

-25 Ocak Fed

-Ocak ayı yoğun olduğundan bu tarihleri bahane ederek manipüle etmek isteyebilirler.

Dalgalı kur devam edecek. Ne yükseliş nede düşüş kalıcı. Geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa yoluna devam eder.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.