DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
8 Mart Salı İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Eyüp sular ne zaman gelecek?
MEB, yardımcı kaynak paketini yayımladı
Eski başbakan Timoşenko dünyaya seslendi: Ukrayna'ya yardım edin
Rusya açıkladı: Ukrayna'da 2 bini aşkın askeri tesis imha edildi
'Kılıçdaroğlu ülkesini değil kendi bekasını düşünür!'
İETT lise staj başvurusu 2022 | İETT staj başvurusu başladı mı? İETT staj başvurusu nasıl yapılır?
Zelenskiy'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım çağrısı
Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
Ömür boyu nafaka kaldırıldı mı? Süresiz nafaka kalktı mı?
Bekir Bozdağ'dan 'iyi hal indirimi' açıklaması
Miçotakis'ten Türkiye'ye kritik ziyaret
Berat Albayrak'ın kitabının adı ne? Berat Albayrak kitap mı yazdı? 'Burası Çok Önemli' kitabının konusu ne?
Berat Albayrak kitap çıkardı: ''Ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...''
Onur Nizamoğlu, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Söylemi ete kemiğe büründürmek
8 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

TIMETURK / EKONOMİ / İslam Memiş'ten altın uyarısı: Her an müdahale gelme olasılığı yüksektir

İslam Memiş'ten altın uyarısı: Her an müdahale gelme olasılığı yüksektir

Ünlü ekonomist İslam Memiş, 'Emtia yatırımcıları kısa vadeli pozisyon açmışsa dikkat etmeli. Bu yükselişler hiç bir ülke ekonomisinin menfaatine değil. Ülke ekonomilerini zora sokacak fiyatlamalara, her an müdahale gelme olasılığı yüksektir. Yükselişlerin de düşüşlerin de sağlıklı olması gerek. Balon risktir.' uyarısında bulundu.

3 Saat Önce
2022-03-07 10:19:10
İslam Memiş'ten altın uyarısı: Her an müdahale gelme olasılığı yüksektir

Ons altının 2.000 doları, ons gümüşün 26 doyarı, petrolün de 140 doları görmesinin ardından altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar geldi.

"Altın ve gümüş beklenen önce yükselirken petrol, kimsenin öngöremediği zaman ve fiyatta yükseldi" diyen İslam Memiş, sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

- Altın 2020'de 2.070 dolar, Gümüş 2020'de 30 dolara yükselmişti. 2022'de tekrar gösteriyorlar. Birinci sebep - Kovid-19, ikinci sebep - savaş! Birinci sebep sonrası altın 2.070'den 1.678 dolara, gümüş de 30'dan 21 dolara gerilemişti. İkinci sebep sonrası bakalım nereye düşerecekler?

- Emtia yatırımcıları kısa vadeli pozisyon açmışsa dikkat etmeli. Bu yükselişler hiç bir ülke ekonomisinin menfaatine değil. Ülke ekonomilerini zora sokacak fiyatlamalara, her an müdahale gelme olasılığı yüksektir. Yükselişlerin de düşüşlerin de sağlıklı olması gerek. Balon risktir.

- Şu an piyasalarda normal bir süreç yaşanmıyor. Spekülasyon, manipülasyon, jeopolitik risk gibi bir çok fiyatlama var. 3 hafta da güzel para katladılar. Ve bunu düşüş yönlü de yapacaklar. Kısa vadeli bende katlarım hayalini boşuna kurmamalı. Onlar oynatan, her zaman kazanandır. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş