İslam Memiş'ten altın uyarısı: Her an müdahale gelme olasılığı yüksektir

Ünlü ekonomist İslam Memiş, 'Emtia yatırımcıları kısa vadeli pozisyon açmışsa dikkat etmeli. Bu yükselişler hiç bir ülke ekonomisinin menfaatine değil. Ülke ekonomilerini zora sokacak fiyatlamalara, her an müdahale gelme olasılığı yüksektir. Yükselişlerin de düşüşlerin de sağlıklı olması gerek. Balon risktir.' uyarısında bulundu.

Ons altının 2.000 doları, ons gümüşün 26 doyarı, petrolün de 140 doları görmesinin ardından altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar geldi.

"Altın ve gümüş beklenen önce yükselirken petrol, kimsenin öngöremediği zaman ve fiyatta yükseldi" diyen İslam Memiş, sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

- Altın 2020'de 2.070 dolar, Gümüş 2020'de 30 dolara yükselmişti. 2022'de tekrar gösteriyorlar. Birinci sebep - Kovid-19, ikinci sebep - savaş! Birinci sebep sonrası altın 2.070'den 1.678 dolara, gümüş de 30'dan 21 dolara gerilemişti. İkinci sebep sonrası bakalım nereye düşerecekler?

- Emtia yatırımcıları kısa vadeli pozisyon açmışsa dikkat etmeli. Bu yükselişler hiç bir ülke ekonomisinin menfaatine değil. Ülke ekonomilerini zora sokacak fiyatlamalara, her an müdahale gelme olasılığı yüksektir. Yükselişlerin de düşüşlerin de sağlıklı olması gerek. Balon risktir.

- Şu an piyasalarda normal bir süreç yaşanmıyor. Spekülasyon, manipülasyon, jeopolitik risk gibi bir çok fiyatlama var. 3 hafta da güzel para katladılar. Ve bunu düşüş yönlü de yapacaklar. Kısa vadeli bende katlarım hayalini boşuna kurmamalı. Onlar oynatan, her zaman kazanandır. .