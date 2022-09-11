İslam Memiş’ten altın uyarısı: 1000 TL’nin altı…

Memiş, birikim yaptığı altınları bozduracak olanlar için de “Altın bozduracak vatandaşlarımız vardır 1.000 lira seviyesinin altında bozarak yanlış bir karar vermiş olabilirler. Bu da fırsatçılığı gündeme getirebilir. O yüzden bu fiyatlara kanmaması gerekiyor vatandaşlarımızın..” ifadelerini kullandı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ Ekonomi ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, altına ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Kişisel youtube kanalından değerlendirmelerde bulunan Memiş, “Yıl sonu ile alakalı öngörüm tahminim 1.450 lira seviyesi. Bu öngörümde herhangi bir değişiklik yok” dedi. Memiş, birikim yaptığı altınları bozduracak olanlar için de “Altın bozduracak vatandaşlarımız vardır 1.000 lira seviyesinin altında bozarak yanlış bir karar vermiş olabilirler. Bu da fırsatçılığı gündeme getirebilir. O yüzden bu fiyatlara kanmaması gerekiyor vatandaşlarımızın..” ifadelerini kullandı. Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: Altın fiyatları bu hafta baskı altında kalmaya devam ediyor. Çünkü doların uluslararası piyasalardaki değer artışı çok dikkat çekici. Dolar endeksi 110 seviyesine yükseldi. Eylül ayında FED'in faiz toplantısı var bu tarafa odaklandık altın fiyatları FED'e odaklandı.

Altının ons fiyatında 1.700 dolar seviyesinin altına sarkma var. Şu an itibariyle 1.697 dolar seviyesinde. 1.680 – 1.720 bant aralığına sıkıştı ve bu seviyeleri takip etmeye devam ediyoruz. Gram altın tarafında da her ne kadar ekranlarda 1.000 liranın altında rakamlar görse de sevgili izleyicilerimiz gram altın - TL fiyatı şu anda 1.010 – 1.015 lira seviyesinde. 1.000 lira seviyesinin altında daha sarkma gerçekleşmedi.

Dolar kuru güçlü olduğu için gram altını desteklemeye devam ediyor. Bu seviyelerin 1.000 lira seviyesinin altına sarkmasını biraz zor bir ihtimal olarak takip edeceğiz. Ancak böyle bir ihtimal olursa da orta ve uzun vade için yatırımcısına bir fırsat sunmuş olacak. Altın fiyatlarını destekleyen birçok sebep var. Yeni rekor test edebilir Yıl sonuna doğru gram altın -TL fiyatında pozitif görünümün devam edeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle gram altın - TL fiyatında 1.200 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yeni rekorlar test edilebilir.

Yıl sonu ile alakalı öngörüm tahminim 1.450 lira seviyesi. Bu öngörümde herhangi bir değişiklik yok.

Hem dolar tarafındaki hem ons altındaki bu öngörüm yine masada kalmaya devam ediyor. Ons altın zaten baskılanmaya devam ediyor ama yükseliş olursa da otomatikman gram altına da yansır diye tahmin ediyorum.

Mutlaka şunu tekrar etmekte fayda var. Gram altın - TL fiyatını vatandaşlar ekranlarda bilgisayarlarda TV'lerde 990 olarak görüyorlar ancak bu makas aralıklarını mutlaka unutmamalı. Eğer 1.000 lira seviyesinin altındaki rakamlara kanarsa vatandaş yanlış bir karar vermiş olur. Çok uzak bir seviyedeyiz Eğer gram altın - TL fiyatını ekranlarda 975 falan görürlerse evet 1.000 lira seviyesinin altında bir rakam görebilir ama şu anda oradan çok uzak bir seviyedeyiz. Gram altın - TL fiyatını şu anda bozma fiyatı 1.011 lira satın alma fiyatı 1.016 lira seviyesinde. O yüzden bu makas aralıklarını göz önünde bulundurmak lazım.

Altın bozduracak vatandaşlarımız vardır 1.000 lira seviyesinin altında bozarak yanlış bir karar vermiş olabilirler. Bu da fırsatçılığı gündeme getirebilir. O yüzden bu fiyatlara kanmaması gerekiyor vatandaşlarımızın.. .