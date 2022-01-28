İslam Memiş'ten altın ile ilgili çok önemli iddia

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Altının gram fiyatı 780-820 bantlar arasında dengelenmeye çalışıyor. Ne 820 lira üzerinde kalıcı ne de 780 lira altı seviyesi arasında kalıcı oluyor. Bu bant aralığına sıkıştı. Gram altın dolar kurunu takip ediyor. Dolar nereye, gram altın oraya' dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar ile ilgili bir tv kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, Ocak ve Şubat'ta altın ve doların seyrine dair ihtimalleri değerlendirdi. Altın ve dolar yükselecek mi yoksa düşecek mi? Ünlü ekonomist İslam Memiş ne dedi? Hangi tavsiyerlerde bulundu?

"Altının gram fiyatının 780-820 bant aralığına sıkıştığını belirten İslam Memiş, "Gram altın dolar kurunu takip ediyor. Dolar nereye, gram altın oraya" dedi.

Ocak ayı nasıl geçti sorusunu cevaplandıran ekonomist İslam Memiş şunları söyledi:

"Ocak ayı aralık ayına kıyasla daha sakin geçti. Kur atakları görmedik. Biraz daha yatay seyir var karşımızda. 13.30-13.80 lira bant aralığına sıkışan dolar-tl kuru var. Diğer yabancı para birimlerinde de yatay bir seyir var. Genelde tansiyonun yüksek olmadığını gördük ocak ayında.

Aralık ayında vatandaşlar daha çok dövize, daha çok altına yönelmişti.

Ama ocak ayına baktığımızda bu trafik olmadığını gözlemliyoruz.

Dolar kurunda 12.90 seviyesinde destek seviyemiz var. Yukarıda 13.65 lira direnç seviyemiz var. Bu bantlar da takip etmeye devam ediyoruz.

Ama şubatta tekrar gerilemeyi gözönünde bulundurmak gerekiyor.

Euro-TL kuru bu hafta daha fazla değer kaybetti. Çünkü Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı, faizlerde beklenti doğrusunda bir değişikliğe gitmedi. Dolar endeksinde bir toparlanma olduğu için euro-dolar paritresi geriledi. Euro-dolar paritresi gerilediği için Euro-TL kuru dolara kıyasla biraz daha fazla değer kaybetti.

Altının gram fiyatı 780-820, bu bantlar arasında dengelenmeye çalışıyor. Ne 820 lira üzerinde kalıcı, ne de 780 lira altı seviyesi arasında kalıcı oluyor. Bu bant aralığına sıkıştı. Gram altın dolar kurunu takip ediyor. Dolar nereye, gram altın oraya. Ama ons altında Fed toplantısından sonra sert bir düşüş gördük. 1850 dolar seviyesinden 1800 dolar seviyesine kadar geriledi. Sanırım bir miktar daha zikzak devam edebilir. Ama tekrar altın ons fiyatında 1800 dolar altına sarkmasını görebiliriz. Genel itibariyle sakin bir ocak ayını geride bırakıyoruz." .