İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı!

Ekonomi yazarı, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'Ciddi bir baskı ve manipülasyon var' diyerek gram altın ve gram gümüş uyarısı yaptı. Memiş, dolar, altın, euro ve gümüş tahminlerini de açıkladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten özellikle gram altın ve gümüş için uyarılar geldi. Memiş, "Altın ve gümüş için bu fırsatları kaçırmayın" başlıklı videosunda yeni değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Piyasalarda hangi fiyatlamalar oluyor, altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşler devam eder mi, döviz kurlarında yükseliş olur mu, ev, araba alacak yatırımcılar neler yapabilir, bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım" dedi.

Memiş, şöyle devam etti:

"Borsa tarafında ucuz hisse senetleri olduğunu, yaz aylarında yukarı yönlü hareketler olacağını tahmin ediyorum. Rakamsal değerler bana uygun olduğunu gösteriyor. BDDK kararı sonrası dolar 16.02'yi test edip dar bant aralığına sıkıştı. Yukarıda 16.75 seviyesini direnç seviyesi olarak belirledi. Önümüzdeki iki ay boyunca, dolar TL kuru 16-17 bant aralığında dalgalanır. Bir bakarsınız geri çekilir bir bakarsınız yukarı ataklar gerçekleşir. Sizin ekranda gördüğünüz dolar kuru, euro, sterlin ya da diğer para birimlerinin gerçek değerini yansıtmıyor. Ekranlardaki kur Kapalı Çarşı'da 16.74 lira seviyesinde. Yapmanız gereken tek şey, dövizciye gitmeniz, tabelaya bakmanız ya da bankacılık uygulamasından dolar alıyor gibi bakacaksınız, göreceksiniz, gerçek değerler bunlar.

Günlük bazda çok ciddi dalgalanmalar var. Piyasa oturmadığı için bu dalgalanmaların devam edeceğini tahmin ediyorum. Euro kuru 17.45 seviyelerinde. Bugün euro dolara karşı biraz daha fazla değer kaybetti çünkü euro/dolar paritesi 1.0411 seviyesinde. 1 puanlık geniş bant aralığı var. Dolar karşısında, pariteler, altın, gümüş, kripto paralar ucuz kaldığı için, eline TL geçmiş, dolar almayı düşünenler varsa, euro'nun şu anda ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor. Elinde dolar olanlar, aslında dolar karşısında euro'nun, sterlinin, altının ve gümüşün ucuz olduğunu bilmeli. Bende dolar olsaydı, bunun eski seviyesine kadar gelmesini bekleyeceğime, 4'e bölerdim. Bugün (30 Haziran) dolar endeksi 105 seviyesine kadar yükseldi. Bu önemli bir rakam. Bunun yükselmesi altın ve gümüşün ons bazında gerilemesine neden oldu. Elinde dolar olana aslında fırsat sundu. Benim nazarımda ucuz. Elimde TL olsaydı, dolardan ziyade euro'nun bana daha fazla kazandıracağını düşünüyorum.

"CİDDİ BİR BASKI ALTINDA"

Gram altın ekranlarda 974 lira. Gün içinde 994'e kadar işlemler gerçekleşti ama Kapalı Çarşı'da 983 lira. 9 liralık makas aralığı var. Yine bankalardan almak istediğinizde altını, makas aralığını göz önünde bulundurun. Değişken fiyatlar göreceksiniz, altın düşüyor, almayalım, bekleyelim düşüncesinde olanları uyarmak isterim.

Ekranlarda 974 görünse de Kapalı Çarşı'da alışlar 980 lira. 970'li bir rakam Kapalı Çarşı'da ve bankalarda yok. 1000 lira altında, 950-1000 aralığında kademeli alım yapabilirsiniz. Bana göre çok iyi bir karar. Bir sonraki atak 1050, bir sonraki atak 1200 ve yılın son çeyreğinde 1450 benim için şaşırtıcı olmayacaktır. Gram altının aslında orta ve uzun vade için bana göre avantaj niteliği taşıyor. Elinde gram altın bulunduran yatırımcının da her yükselişte hemen satalım. Bence satmayalım.

Onsta ciddi bir baskılanma var. 1810 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Mevsimsel etkiden dolayı enflasyon rakamları düşecektir ama dünyada baskılanan, alınabilir bir yatırım aracı varsa, bunun bir adı altın, diğer adı gümüştür. Ciddi bir baskı altında, manipülasyon altında. Finansal piyasaları takip eden arkadaşlar bunun şuurunda.

Eylülde yeni kapanmalar konuşulurken, gıda krizi, resesyon süreci varken, altın ve gümüşün ons fiyatının baskılanması, yukarı yönlü atakların ne kadar hızlı olacağının mesajlarını bugünden vermekte. Bence 950 lira seviyesi altında gram altın görmek bugünlerde hayal gibi duruyor. İş alıma geldiği zaman hiç de fiyatlar o şekilde değil."