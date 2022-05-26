İslam Memiş’ten altın fiyatları için ralli uyarısı

Finans Analisti İslam Memiş, ons altın için “Yeni ralliler görebiliriz” dedi. Ancak gram altın için “Çok heyecanlı olmamak lazım” diye konuştu.

Altın fiyatları vatandaşın gündeminde en önemli konular arasında yer almaya devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni bir değerlendirme geldi.

Altın yatırımcısına Fed toplantısına kadar ons altın fiyatının 1.780-1.880 dolar aralığını takip etmesi gerektiğini bildiren İslam Memiş, “1.860-1.868 dolar aralığında kar satışı gelebilir. Şu anda altının onsu 1.857 dolar seviyesinde. Aşağı yönde 1.835 dolar seviyesine kadar bir kar satışı görebiliriz. Hem ons altın hem de gümüş fiyatında aşağı yönlü yaşanan trendde Fed'e hazırlık yapılabilir. Çünkü Fed sonrası, Haziran'da altın ve gümüşün ons fiyatında yeni ralliler olabilir. Bugün bile dövizi olanlar ons bazındaki bu satışları parite üzerinden işlem yapmak suretiyle bir fırsata çevirebilirler” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“GRAM ALTINDA 1050 TL SEVİYESİ MÜMKÜN”

Gram altın fiyatları için de tahminlerini paylaşan İslam Memiş, gram altındaki kırmızı çizgi olan 980 TL'nin iç piyasalarda test edildiğini kaydetti. Dolar kurundaki yükselişlerin devam etmesi durumunda gram altında 1.040-1.050 TL seviyesini telaffuz edebileceğini belirten İslam Memiş, “Gram altının 1.000 TL üzerine kırılması dövize bağlıdır. Daha önce 900 TL seviyesinin altından gram altın alanların satış yapacağı yerlerdir. Gram altında çok heyecanlı olmamak lazım” ifadelerini kullandı. .