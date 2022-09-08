İslam Memiş’ten altın alımı bekleyenlere müjde!

Gram altın için yükselişlerin devamı merak konusu olurken, Piyasa Uzmanı İslam Memiş, 1000 lira altında altın bekleyenlere müjdeli haberi verdi. İslam Memiş, 1000 lira altına sarkmaların olabileceğini ifade ederek, baskılanmaya dikkat çekti.

Her değerlendirmesinde altın fiyatının baskı altında olduğunu ifade eden İslam Memiş, bunun nedeninin ise uluslararası piyasalardaki değer artışı olduğunu söyledi. Altın fiyatının dolar kuruna göre fiyatlanması gerektiğini belirten Memiş, "Dolar endeksi 110 seviyesine yükseldi. Eylül ayında FED'in faiz toplantısı var. Bu tarafa odaklandık. Yani altın fiyatları FED'e odaklandı. Altının ons fiyatında 1700 dolar seviyesinin altına sarkma var. Şu an itibariyle 1697 dolar seviyesinde, 1680-1720 bu bant aralığına sıkıştı ve bu seviyeleri takip etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

1000 LİRA SEVİYESİNE SARKABİLİR

Memiş, ekranlarda yanıltıcı rakamların olduğunun altını çizerek yatırımcıları uyardı. 1000 lira olarak görülen rakamın şu an 1010-1015 lira seviyesinde olduğunu ifade etti.

GRAM ALTIN ÖNCE DİP SONRA ZİRVE GÖRECEK

Gram altında "1000 lira seviyesinin altında bir rakam görebiliriz" diyen İslam Memiş, şu an için bu seviyenin uzak olduğunun da altını çizdi. Yıl sonunda gram altının yükselişine devam edeceğini beliren Memiş, 1450 lira seviyesine dikkat çekerek, "1200 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yeni rekorlar test edilebilir." dedi. .