İslam Memiş'ten altın alacaklara kritik uyarı! O tarihi bekleyin

Altın fiyatlarındaki hareketli süreç devam ederken Para Pİyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni tahminler geldi. Memiş, altının Ağustos 15'te alım fırsatı oluşturacağını söyledi.

Gram altın ve dolarda yükseliş devam ederken Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten altın alanları yakından ilgilendiren açıklamalar geldi.

Piyasalar Ağustos ayının ilk haftasını yükselişle kapatırken Dolar/TL kuru 5 Ağustos Cuma 2022 tarihi itibariyle 17,97, gram altın 1025 Lira, Euro 18,27 TL ile alıcının karşısına çıktı.

Dolar ve altına yatırım yapanlar yükselişlerin devamını merak etmeye başladı.

Her açıklamasında dikkatleri üzerine çeken İslam Memiş ise gram altında son şans uyarısı yaparak yatırımcılara yol haritası belirledi.

İşte altında al-sat yapacaklara İslam Memiş'ten uyarılar.

Alım tarihi

Altında geniş bant aralığına dikkat çeken İslam Memiş, Eylül ayı itibari ile ons altının fiyatında hızlı bir toparlanma olacağını ifade etti.

Temmuz ve Ağustos aylarını tatil ayı olarak nitelendiren Memiş, gram altının yeniden son bir alım fırsatı doğuracağını sözlerine ekledi.

Yılın son çeyreğinde ons altının 2,350 dolar seviyesine geleceğini ifade eden Memiş, gram altın için alım seviyesini de verdi.

O tarihe dikkat

Gram altın kar fırsatları sunmaya devam ederken elinde TL olanlar ise gram altın alınımına yöneldi.

Geçtiğimiz aylarda 960 seviyelerine kadar gerileyen gram altın Ağustos ayı itibari ile 1000 lira üzerine çıktı.

Yeni altın alacaklar için tarih veren İslam Memiş, Ağustosun 15'inden sonra 1000 lira seviyesinin altında alım yapılabileceğinin mesajını verdi.

15 Ağustos 2022 tarihinden itibaren alım fırsatlarının doğacağını ifade eden Memiş, "Bir sonraki ataklarda altının gram fiyatının 1050,1090 ve 1200 derken yıl sonunda 1450 lira rakamlarını bekliyoruz. Gram altının TL fiyatında asıl yükseliş daha başlamadı." dedi. .