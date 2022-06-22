İslam Memiş TCMB'nin faiz kararı hakkında yorumda bulundu: Kavcıoğlu ters köşe yapacak

Altın ve dolar tahminleriyle bilinen Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, yarın açıklanacak Merkez Bankası PPK kararı öncesinde çarpıcı iddiada bulundu. Memiş, TCMB'den faizin yükselteceğini söyledi.

Gram altın ve dolar kuru tahminleriyle gündemden düşmeyen Para Piyasası Uzmanı ve Finansal Analist İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın saat 14:00'da açıklanacak Para Poltikası Kurulu (PPK) açıklaması öncesi dikkat çeken yorumlarda bulundu. İslam Memiş, Merkez Bankası'nın mutlaka bir faiz artışına gideceğini söyledi.

FED'in faiz artırımından sonra piyasalardaki beklentisine değinen Memiş; "Benim kanaatim Merkez Bankası'nın politika faizinde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Bir sürpriz yapar ya da aşağıya doğru faiz indirimine giderse karşımıza yeni kur atakları çıkar. Pas geçmesi halinde dolar için aşağıda 17.10 lira seviyesi var." dedi.

Merkez Bankasının Faiz artırımına da gidebileceğini söyleyen Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

MERKEZ BANKASI PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ KAYBETTİ

"Son 6 aydır Merkez Bankası'nın piyasalar üzerinde çok da fonksiyonel etkisinin olmadığını gözlemliyoruz. Yıl sonuna kadar muhtemelen faiz artırma olasılığı güçlü.

Her ne kadar sert bir dille bırakın faiz artırmayı faiz indirmeye yönelik sözler söylense de 2022 yılı sonuyla ilgili öngörüm mutlaka bir faiz artırımı bekliyorum. Kesin cümleler gelse de daha önceki yıllarda bu söylemlerin yerini faiz artırımlarına bıraktığını gösteriyor. Dışsal etkenlere karşı yapılacak çok bir şey yok.

Ülkenin risk primi yükselmiş, enflasyon zirve noktasına yaklaşmışken, dolar kuru yine ciddi anlamda yükseliş trendine girmişken, FED yıl sonuna kadar faiz artırımlarına devam ettirecekken haliyle de doların uluslararası piyasalardaki artışıyla da birlikte TCMB'nin mutlaka faiz artırma olasılığının yükseldiğini düşünüyorum.

KAVCIOĞLU'NDAN İNDİRİM GELEBİLİR

Şöyle bir gerçek de var TCMB, 50 ya da 100 baz puan faiz indirimi için alanı olduğunu düşünüyor. Bu siyasi hamleden sonra en azından söz yerine getirmiş olurum diye. Bu şimdi diye enflasyon düşüş eğilimine girince TCMB önümüzdeki 2 ay içinde 50 ya da 100 baz puan faiz indirimi yapabilir diye düşünüyorum.

YIL SONUNA KADAR FAİZ ARTACAK ÖNGÖRÜSÜ

Dolarda da düzeltme gerekiyor. Hem doların uluslararası piyasalardaki değer kaybı hem enflasyon rakamlarının düşmesi halinde TCMB son bir kez bir faiz indirimi hakkı olduğunu düşünüyor. Seçim sürecinde Türkiye, belki yıl sonunda erken seçim kararı da alınabilir. Haliyle de yüksek kurda devam etmek istemeyebilir hükümet. 2022 yılıyla faiz artırma öngörümü ve tahminimi sürdürmeye devam ediyorum." .