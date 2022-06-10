İslam Memiş şaşırttı! Tüm dolar ve altın birikimini Türk lirasına çevirdi

Elindeki tüm dolar ve altınını 2 ay süreyle Türk Lirasına çevirdiğini duyuran İslam Memiş, bu kararının gerekçesini de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yönelik operasyon hazırlığı olarak gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ekonomik kararlar silsilesini' duyurmasına rağmen altın ve dolar kısa süreli bir düşüşün ardından yeniden eski yerine döndü. Bu süreçte 'dolar ve altın yükselmeye devam edecek' diyen para ve altın uzmanı İslam Memiş'ten gelen karar ise şaşırttı.

İslam Memiş elindeki tüm birikimi Türk Lirasına çevirdiğini duyurdu. Memiş bu kararının gerekçesini de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yönelik operasyon hazırlığı olarak gösterdi.

İslam Memiş sosyal medya hesaplarından şunları yazdı:

-Türkiye'nin operasyon süreci içerisinde sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Ekonomimize, Metmetçiklerimize destek vermek amaçlı birikimlerimizi 2 ay süreliğine TL'ye çevirdik. Özellikle yükselişin devam edeceğini öngörerek belirttiğim bu süreçte biz devletimizin yayındayız.

-Biz, nefsimize yenik düşmeden, para pul düşünmeden bu süreçte sadece askerlerimize ve devlete destek vermeye odaklandık. 2 ay boyunca hiç bir hamle yapmadan mehmetçiğimizin vatanlarına dönmesini bekleyeceğiz.

-Bu süreci fırsatçılık olarak değerlendirmek isteyen, hâlâ ısrarla maddi beklentisini ön planda tutarak soru soran omurgasızlar bu süreçte kesinlikle yazmasın. Fena bozarım. Hem cahil, hem kurnaz hem de omurgasız olanlar defolup gitsin. Yol arkadaşlarım benden haber beklesin.

-O destek için sattığınız her kuruşun hakkını alacaksınız. Asil olan, asil gibi davranır, asilliğini korur. Yol arkadaşlarıma ve @TSKGnkur

hayırlı, bereketli cumalar. Biz kazanacağız. 2 ay sonra göreceğiz. Selametle .