Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun, bugün yılın son 'Enflasyon Raporu' hakkındaki yaptığı açıklamayı değerlendiren finans analisti İslam Memiş, “Merkez Bankası Başkanı’nın bugün yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekici ve önemliydi” dedi.

Finans analisti İslam Memiş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün ekonomistlerle ve gazetecilerle buluşmasından sonra yaptığı enflasyon güncellemesi ile ilgili görüşlerini açıkladı.

“Kavcıoğlu'nun bugün söylemleri oldukça dikkat çekici ve önemliydi” diyen Memiş, “Özellikle herkes döviz kuru üzerindeydi ve enflasyon beklentileri üzerindeki açıklamalarına dikkatle takip etti” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.