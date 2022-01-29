İslam Memiş 'Mart' ayına dikkat çekti

'Şubat ayında döviz kurlarındaki gerileme öngörümü devam ettiriyorum' diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mart ayına kadar kritik bir aylık zaman dilimi olduğuna dikkat çekerek, 'Mart'ın hikayesi farklı' dedi.

Ocak ayının sakin ve şeffaf geçtiğine dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Para Üstü TV'de yaptığı değerlendirmede, "Şubat ayına odaklanmanın zamanı geldi. Türk lirasının pozitif ayrışmasını bekliyorum. Bunun uzun vadeli yatırımcılar için dövize, altına, gümüşe ihtiyacı olan veya alım için bekleyen yatırımcıya fırsat sunacağını bekliyorum." dedi.

"Mart ayına baktığımız zaman Mart ayının hikayesi farklı." diyen Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürpriz yok"

-Bu hafta Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararını gördük piyasaların genel beklentisi bu yöndeydi. Sürpriz yok. FED'in 2022 ile alakalı para politikası yol haritasında yatırımcılar önünü net olarak görmüş oldu.

-2022 yılında 3 kez faiz artırma sürecini devam ettirecek. Mart'a kadar olan bir aylık süreç var. Fiyatlamalara baktığımız zaman da sürpriz olmayan fiyatlamaları gördük. Dolar TL kurundaki yükselişlerin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. 13,65 seviyesi kritik direnç seviyesi. Bu seviyenin üzeri yukarı yönlü kırılırsa 13,80'den bahsedebiliriz ama bu yükselişlerin 13,63 ile sınırlı kaldığını gördük.

"Önemli gelişmeler var"

-Ben Şubat ayında döviz kurlarındaki gerileme öngörümü devam ettiriyorum. Şubat ayı içinde dış politika tarafında önemli gelişmeler var. Putin'in ziyaret etmesi dünyadaki jeopolitik riskler açısından önemli.

-14 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirliklerine ziyareti var. Burada yatırımlar noktasında sıcak para noktasında olumlu gelişmeler olacağını tahmin ediyorum. Sonrasında Suudi Arabistan ziyareti var. Bu ziyaret oldukça önemli. Diğer yandan İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyareti önemli.

-Bu Şubat ayı dünyada Türkiye'nin konuşulduğu dönem olacak. Piyasaya yansımasının pozitif yönlü olacağını tahmin ediyorum.Bu etkenleri topladığımız zaten döviz kurundaki gerileme öngörümü sürdürüyorum.

"Mart ayının hikayesi farklı"

- Mart ayına baktığımız zaman Mart ayının hikayesi farklı. FED tekrar faiz artırım sürecini başlatacak fiyatların yükselme trendini konuşabiliriz. Destek seviyelerini yakından takip etmek gerekiyor.

- Bugünkü fiyatlamalar karşısında Euro-doların 1.11'lere gelmesi dikkatimi çekiyor uzun vadeli yatırımcılar buraları takip edebilir. 1.18 bandından 1.11 bandına gelmesi uzun vadeli yatırımcıların yatırımlarını destekler.

"Altını olumsuz etkiler"

-Altının gram fiyatı olumsuz yönde etkilendi. 800 lira üzerinde almaktansa 750-720 seviyesinden alım yapmanın uygun olduğunu belirttim. 808 üzerinde kalıcı olamadı. Ons altında gerileme gerçekleşti sıra dolar kurundaki gerilemede. Dolar kurundaki gerileme gram altını olumsuz yönde etkileyebilir.

"Fırsat sunacak"

Sepet yapmanın öneminden bahsediyorum. Ocak ayı genel itibari ile aralık ayına kıyasla sakin ve şeffaf geçti. FED önemliydi. Şubat ayına odaklanmanın zamanı geldi.

-Türk lirasının pozitif ayrışmasını bekliyorum. Bunun uzun vadeli yatırımcılar için dövize, altına, gümüşe ihtiyacı olan veya alım için bekleyen yatırımcıya fırsat sunacağını bekliyorum.

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