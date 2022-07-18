İslam Memiş, gram altınla ilgili bilinmeyen gerçeği açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında 'Ekran fiyatının piyasalarda geçerliliği yok' diyerek gram altınla ilgili bilinmeyen gerçeği açıkladı.

"Gram altın (24 ayar has): Siz ekranlarda 960 lira seviyesinde görüyorsunuz. HAYIR!" diyen İslam Memiş şunları söyledi:

-Gram altın şuan serbest piyasalarda alış 984 satış 992 lira. Ekran fiyatının piyasalarda geçerliliği yok.

-Bunu yaklaşık 1 aydır anlatmaya çalışıyorum. Hâlâ televizyonda, bilgisayarda böyle yazıyor diyenler var.

-Bu da kişinin farkındalığı, okur yazarlılığıyla alakalı bir durum yapacak bir şey yok. Bugün 980-997 lira aralığını takip edeceğim.

-Teknik olarak 950-1.000 lira aralığı geçerliliğini koruyor.