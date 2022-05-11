İslam Memiş, gram altın için Temmuz ayını işaret etti

Gram altının Mayıs ayında 980 lirayı bulacağı öngörüsünü sürdüren atın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Temmuz ayında ise gram altının 1.200 lira olacağı tahmininde bulundu.

İslam Memiş dün gram altındaki yükselişin ardından Twitter hesabından, "Gram altın 933 lira. Neden döviz ve emtialar da Nisan'da final yaptığımızı anladınız sanırım. Ancak gram daha yükselmedi. Temmuz 1.200 Yıl içinde 1.450 Bakalım zaman kimi haklı çıkaracak" dedi.

İslam Memiş Nisan ayında yaptığı tahminlerde de "Dolar/TL kurunda Mayıs'ta 15-15,50 lira aralığını öngördüğümü önceden belirttim. Hal böyle olunca altın-gümüş gibi değerli metallerin gram bazındaki yükselişte kaçınılmaz olur. Mesela gram altın 960-980 lira aralığı, gümüş gram 12-12,50 lira aralığı"ifadelerini kullanmıştı.

Kabine değişikliği ve erken seçim...

İslam Memiş, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Sizinle bir bomba düşünce mi daha yazayım. Siyasi hamle nedeniyle ekip değişiyor, sıcak para akışı nedeniyle döviz kuru geriliyor, mevsimsel etki nedeniyle enflasyon duruyor… Sonra da ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARINA ERDOĞAN HODRİ MEYDAN BUYRUN diyor ve ERKEN SEÇİM KARARI ALINIYOR." iddiasında bulunmuştu.

Serbest piyasada gram altın saat 09:05 itibariyle 906 liradan, çeyrek altın ise 1.457 liradan, cumhuriyet altını ise 5.9195 liradan işlem görüyor.