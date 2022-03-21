İslam Memiş'e göre yatırımcılar bu hafta ne yapmalı?

Piyasaları şuan için olumsuz etkileyecek bir haber akışı olmadığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta takip edilmesi gerekenleri açıkladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bu hafta merkez bankaları başkanlarının görüşmeleri var. İçeride enflasyona odaklandık. Merkez Bankası'nın faiz artımı bana göre gündeme gelecektir" dedi.

Bu hafta piyasaların olumsuz yönde etkileneceği bir gelişme olmadığını söyleyen ünlü ekonomist Memiş şu açıklamalarda bulundu:

-Kur Korumalı sistemden çıkışlar olmayacağınıdüşünüyorum. Hem altın hem döviz tarafındaki kur garantisi varlık sahiplerinin bu sisteme devam edeceğini tahmin ediyorum.

-Dolar kuru 14,84 lira seviyesinden açılış yaptı. 14,70-14,90 lira arasına sıkıştı bu bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Gram altın 916.500 liradan açılış yaptı 900-920 lira aralığına sıkıştı.

-Brent petrol 109 dolar seviyesinden haftaya başladı. Geçen hafta 100 dolar seviyesinin altına sarkmıştı.

-Piyasaları şuan için olumsuz etkileyecek bir haber akışı yok. Piyasaları rahatsız eden haber akışları gelirse tekrar piyasalarda bozulma olabilir.

-Bu hafta merkez bankaları başkanlarının görüşmeleri var. İçeride enflasyona odaklandık. Merkez Bankası'nın faiz artımı bana göre gündeme gelecektir.

-14,80 lira seviyesi dolar kurunda bu seviyenin üzerinde atak gerçekleşirse 15'li rakamları telaffuz ederiz. Bu sefer enflasyonla mücadele kolay olmaz Merkez Bankası devreye girebilir diye düşünüyorum. .