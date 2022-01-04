İslam Memiş'e göre gram altın bu yıl kaç liraya kadar yükselecek?

Yatırımcıya bugün de önemli mesajlar veren ve uyaran altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının bu yıl kaç liraya kadar yükseleceğini açıkladı.