İslam Memiş'e göre gram altın bu yıl kaç liraya kadar yükselecek?
Yatırımcıya bugün de önemli mesajlar veren ve uyaran altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının bu yıl kaç liraya kadar yükseleceğini açıkladı.
2022-01-04 10:47:54
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bugün de yatırımcıya önemli mesajlar vererek, uyardı.
Memiş "Satış fırsatları gelir dolarda 13.80 seviyelerine dikkat edin. Bu seviyelerin yukarı yönlü kırılması ile müdahale eder. Dalgalı piyasa var düşüşler, yükselişler göreceğiz. 25 Ocak'ta FED'in faiz kararını ayrı tutuyoruz." dedi.
"Fırsatlar her zaman şimşek gibidir. Bunu değerlendirmek yatırımcının kendi elindedir. Yüzde 50 alım yapıp bekleyenler beklemeye devam etmeli" diyen İslam Memiş, "630-650 arasında altın alanlarda problem yok. İkinci dip seviyesini gördükten sonra herkes açık pozisyonunu kapatmış olacak" ifadelerini kullandı.
"1450 liraya kadar yükselecek"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "2022 yılında gram altın fiyatının 1450 lira seviyesine kadar yükseleceğini ifade ettim. Bundan sonraki süreçlerde piyasa analizlerine devam edeceğiz. Bugün 800 liradan gram alana, 13.80'den dolar alana 'peh' derim" dedi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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