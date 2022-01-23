Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'Doları düşürecek yeni hamleler geliyor' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmeye altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de katıldı.

Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan İslam Memiş, "Doları düşürecek yeni hamleler geliyor" dedi.

"Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağını belirten Memiş şunları şöyledi:

"Toplantıda ekonomide çok ciddi projelerin olduğu söylendi. Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi. Kur garantili mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi. Bakanımız 20 Aralık akşamında piyasalara merkez bankasının ve devletin bir müdahalesi olmadığını ifade etti."

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