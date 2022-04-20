Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, dolar ve altının tarihi rekor kıracağı tarihi açıkladı. İslam Memiş'in piyasalarla iligili dikkat çeken son açıklamaları haberimizde...

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve kripto para ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Yatırımcılara ve dolarla ödemesi olanlara "önümüzdeki 2 hafta alım için son fırsat" diyen İslam Memiş, "Alım işini ihmal eden için son 2 hafta. 600 beğenmediler 800'den aldılar. 880'den beğenmeyenler 1.000'den almak zorunda kalacak. Oynayan kaybedecek, sahip çıkan kazanacak" dedi.

İşte Temmuz ayına dikkat çeken İslam Memiş'in altın, dolar, euro ve bitcoin tahminleri...

Borsa İstanbul hakkında değerlendirme yapan Memiş, BİST 100 endeksinin 2 bin 500 puanın altına düşeceğini söyledi. Memiş,"Borsa İstanbul şu an itibariyle 2 bin 500 puanda ve riskli bölgede olduğunu düşünüyorum. Özellikle aşağı yönle düzeltme bekliyorum. Dolardaki toparlanmayı göz önünde bulundurursak"dedi.

Dolar Temmuz'da 20 lira

Dolar kurunda baskılanma olduğunun altını defalarca çizen Memiş, "Dolar/TL kurunda 14, 66 seviyesinde görülmekte. Gün içinde 14, 62-14,66 seviyesinde dalgalanmakta. Mayıs ayıyla birlikte yukarı yönlü bir trend olabilir."

"Temmuz ayında, geçen yıl yaşanan zirvenin ardından daha üst seviyede rakamlar beklediğimi söyleyebilirim. 20 lira gibi..."

Euro alınabilecek en uygun para

"Euro/TL kuru 15,82 seviyesinde. Euro/Dolar paritesinin düşük bir seviyede olmasına rağmen yine de alınabilecek en uygun para birimleri arasında."

Mayıs'ta gram altında sert yükselişler olacak!

Gram altına ilişkinse Mayıs ayında küresel anlamda sert bir fiyatlanmanın geleceğini belirten Memiş şunları kaydetti: "Gram altında önceki videolarımda da söylediğim gibi 920-940 lira aralığını takip ediyorum. Aşağı yönlü baskılanmalar alım fırsatı yaratabilir."

"Her zaman ifade ettiğim gibi, alım sürecini nisan ayında bitirmek lazım. Mayıs ayının ortaları gibi, küresel piyasalarda sert bir fiyatlama yaşanabilir. O yüzden bu resesyon riskine kadar, alım pozisyonu bitirilmeli."

Temmuz'da gram altın 1.450 lira, dolar 20 lira olacak...

"Altın fiyatlarının bin lira barajını aşarak, ilk önce bin 100 arından bin 200 ve bin 400 seviyesine kadar yükseliş bekliyorum. Büyük bir ihtimalle temmuz aylarında bin 200 ve devamında bin 450 lira seviyesini görecek."

Bitcoin'de hedef 52 bin dolar

Kripto para piyasasında ise dengelerin değişeceğini belirten İslam Memiş, "Bitcoin'de hedef 52 bin dolar. Bunu önceki videolarımda da söylemiştim. Yukarı yönle hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Daha öncede de söylediğim gibi nisan ayı alım için iyi bir fırsat sunuyor. Haziran, temmuz aylarında bir zirve bekliyoruz" dedi,

Ne almalı neleri almamalı?

"Ben bu fiyatlardan gümüş ya da altın almayı tercih etmem. Euro dolar ya da sterlin dolar paritesiyle ilgilenirim. Diğerleri yüksek. Gümüşün ons fiyatı 25.51 dolar seviyesinde. Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Sterlin TL 19.08 lira seviyesinde. Dolar sabit olduğu için diğer para birimlerinde de sabitlik görüyoruz ancak Sterlin TL kurunda biraz daha negatif ayrışma var. Çünkü sterlin dolar paritesi 1.2986. 1.30'un altına sarktı çok iyi alım fırsatları veriyor. Bu bant aralıklarında durmaz yükselecektir."

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