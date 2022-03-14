İslam Memiş, 'çok güzel tezgâh hazırladılar' dedi ve yatırımcıları uyardı

'Al sat bağımlısı olanlar akıllanmayacak' diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Çok güzel tezgâh hazırladılar. Manipülasyon piyasasında insanların elindekini alacaklar. Altın uçacak kaçacaktı ne oldu? Altının onsu 1974 dolar. Uçan kaçan olmadı' dedi.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından düşüş eğilimine girdi. Gram altın saat 12:41 itibariyle 931 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altının fiyatı ise bugün önceki kapanışa göre düşüş göstererek 1.963 dolar seviyesinde işlem görüyor.

'Manipülsayon piyasası'na dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise yatırımcıları uyararak, önemli mesajlar verdi.

İslam Memiş şunları söyledi:

-Piyasalarda sert yükselişler ve sert düşüşler var. Kumar oynayarak insanlar elindeki varlıklarından oluyorlar. 2022 yılının senaryosu şu. Enflasyon ile fakirleştirilen insanların elinden al sat yaptırılarak elindeki varlıklar alınarak daha da fakir edilecek.

-İnsanların alım gücü azalmaya devam ediyor. İkinci tezgaha düştüler. Savaş ortamı korku pompalıyorlar manipülasyon piyasasında dalgalı piyasada insanlar al sat yaparak parasını katma hayalinde olacaklar ama bakacaklar ki elindekinden de olmuşlar. Al sat bağımlısı olanlar akıllanmayacak.

-Çok güzel tezgah hazırladılar. Manipülasyon piyasasında insanların elindekini alacaklar. Altın uçacak kaçacaktı ne oldu? Altının onsu 1974 dolar. Uçan kaçan olmadı.

-Bu hafta FED'e odaklandık. Sizi 4 aydır FED'in faiz kararına hazırladım. Bu yoldan dönen kendi bilir. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Bankası'nın faiz kararı var. Dolar kuruna karşı bakalım Merkez Bankası nasıl karar verecek?

-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artırmak zorunda kalacaktır. Tahmin ve öngörüm bu yönde. Yüksek kur eşittir yüksek enflasyon demek. Faiz artırımı noktasında beklentimi devam ettiriyorum.

-Dolarla altın almak günlük bazda mantıklı olacak. Altının gram fiyatı dolar kurunu takip etmeye devam ediyor. Bu fiyatlardan altın ve gümüş almayı tercih etmem. Elimde TL olsun bu fiyatlardan almam.

Saat 12:41itibariyle altın piyasasında son durum şöyle:

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