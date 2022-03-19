İslam Memiş cevapladı: Dolar ve altın bu seviyelerden alınır mı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten de yatırımcıya hafta sonu uyarısı geldi. Dolar ve altının bu seviyelerden alınmayacağını söyleyen Memiş, 'Düşüşleri görmeden yükselişleri görmeyeceğiz. Ama yükseliş beklentimiz gram altında 1450 lira seviyesi. Bu yıl bu rakamı beklemeye devam ediyorum' dedi.

Altın ve dolar fiyatı için kritik bir hafta geride kaldı. Altının gram fiyatı bugün saat 12:38 itibariyle 913 lira, dolar da 14,79 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten de yatırımcıya hafta sonu uyarısı geldi.

Dolar/TL kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan ünlü ekonomist İslam Memiş şunları söyledi:

-Dolar kuru bu hafta 14,90 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar kuru ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı vardı. Yaptığım uyarılarda yüksek beklentiye girilmemesini söylemiştim.

-Çünkü 15 lirayı kıracak diye senaryolar vardı. Benim öngörüm de çok yüksek beklentiye girmeme yönündeydi. Ve haliyle kırmızı çizgi olan 14,80 lira seviyesine çekildi. Ama bu da alım fırsatı için uygun bir seviye değil. Önümüzdeki hafta Kur Korumalı Mevduat'ın karşı ödemeleri olacak. Yatırımcılar paralarını çekecek mi, devam mı edecekler, ne kadar maliyet olacak bakacağız. Alım için yüksek bulduğum için dolar tarafına sıcak bakmıyorum.

Gram altında fırsat veren seviyeler

-Bu hafta ons altındaki 1907 dolar seviyesine kadar olan düşüşlerden kaynaklı gram altın/TL fiyatı operasyon süreci sonrası ilk defa 895 lirayı gördü.

-900 liranın üzerindeki gram altın alım için uygun değildir. 850-900 lira bant aralığını kademeli alım fırsatı olarak değerlendiririm. Ama tekrar jeopolitik risklerde tırmanma olur ve hiç öngöremediğimiz hiç kimsenin bilmediği bir gelişme olursa ancak trend değişir.

-Ons altında Rusya-Ukrayna hattından olumlu mesajlar gelirse yeniden aşağı yönlü bir trend görebiliriz. Ve ben bu beklentimi devam ettiriyorum.

-Düşüşleri görmeden yükselişleri görmeyeceğiz. Ama yükseliş beklentimiz ons altın için 2 bin 150 dolar, gram altında ise 1450 lira seviyesi. Bu yıl bu rakamı beklemeye devam ediyorum.

Hafta sonu uyarısı

-Hafta sonu herhangi bir gerginlik olmazsa yeni haftaya sakin başlayabiliriz. Hafta sonları genelde piyasaların yarasını kaşırlar. Bu olumsuz haberler genelde hafta sonu oluyor ki yeni haftaya hazırlık olsun diye.

-Bu yüzden hafta sonları sosyal medyada çok ciddi bilgi kirliliği olur. Hafta sonu gelen yanlış haber akışlarına karşı rahat olun. .