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İslam Memiş cevapladı: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş önemli FED'in faz kararın sonrası yükselişe geçen altınla ilgli önemli açıklamalarda bulundu. 'Kısa vadeli yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum' diyen Memiş, 'Gram altın fiyatının 750 lira seviyesine çekileceğini söyleyebilirim' dedi

1 Saat Önce
2022-02-05 11:34:10
İslam Memiş cevapladı: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

Haftanın son işlem gününde gram altın 788,83, çeyrek altın 1.294,17 lira, yarım altın 2.588,34, cumhuriyet altını da 5.270,51 liradan alıcı buluyor.

Peki yükseliş devam edecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise yükselişe geçen altın fiyatları için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:

-Gram altın doları takip etmeye devam ediyor. Dolar nereye gram altın oraya.

-Gram altın 790-795 lira aralığında devam ediyor. FED'in faiz artırımları ile baskı altında kalan değer kaybedecek olan ons altın var. 1750 belki 1650 dolar seviyesine kadar çekilebilir.

-Altın fiyatları dünyada artan enflasyon fiyatlamasını başlatmadı. Altın fiyatları enflasyon fiyatlamasına başlar yanında jeopolitik riskler artmaya devam ederse altının ons fiyatında 2 bin dolar seviyelerinin üzerini test edilme olasılığını güçlü görüyorum.

"Yükseliş kalıcı olmayacak"

-Kısa vadeli yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Döviz kurlarında şubatın sonuna kadar gerileme söz konusu olabilir.

-Gram altın fiyatının 750 lira seviyesine çekileceğini söyleyebilirim

Saat 11:35 itibariyle altın fiyatları şöyle:

Ekran Resmi 2022-02-05 11.34.51

Ekran Resmi 2022-02-05 11.35.01 .

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