İslam Memiş bu hafta kritik diyerek uyardı! Dolar 40 TL olur mu?

Dolar kurundaki yatay seyir devam ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni ve önemli tahminler geldi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun 40 lira olacağına dair çıkan iddiaları ‘gaz verme' olarak yorumladı.

İşte İslam Memiş'in o dikkat çeken yorumları:

Önemli bir haftaya girdik!

ABD'de Temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi Cuma günü açıklandı.

ABD'de Temmuz ayında tarım dışı istihdam 528 bin arttı.

Beklenti 250 bin olması yönündeydi.

Beklentinin üzerinde açıklanan veri sonrası küresel piyasalarda Fed belirsizliği tekrar gündeme geldi.

Fed piyasaları nasıl etkiler?

“Fed faiz artırımında şahin mi güvercin mi olacak?”

Yani, “50 mi 75 baz puan mı faiz artıracak?”

Bu hafta Fed üyelerinin açıklamaları önemli.

Normal olarak 75 baz puanlık faiz artırımını savunacaklar.

Dolar 40 TL olur mu?

Açıklamalarında yine doların değerini artıran söylemler gelecek, sürpriz değil.

Teknik olarak resesyonu girdiğini kabul etmeyen Fed'den ne beklenebilir ki?

Bu hafta Fed üyeleri dolarcılara verecekler gazı.

Gazı alanlar da bu yıl dolarda 40 lirayı beklemeye başlayacak.

Bu hafta sosyal medyada para piyasalarının gündemini söyleyeyim DOLAR.

Neyse ki dolarım yok.

Yol arkadaşlarım ile kısa vade için 18'den çıkış yapmıştık.

Bu hafta piyasalar için çok önemli

Bu hafta küresel piyasalarda oldukça kritik ve önemli.

-Çin-Tayvan gerilimi

-ABD Enflasyon verisi

-Fed üyelerinin açıklamaları

Bu üç gelişme piyasalarda volatiliteyi artrır.

Doların değer kazanma süreci, altın ve gümüş fiyatlarının baskılanmasının nedenleri bunlar

Çin-Tayvan geriliminde süreç nasıl işleyecek, ABD'de enflasyon nasıl gelecek belirsizliğini koruyor!

Fed üyelerinin açıklamalarında sürpriz olmaz.

75 baz puanlık faiz artışını destekleyecekler.

ABD'de enflasyon verisinde çift haneli bir rakam görülebilir.

Eğer rakamlarla oynamazlar ise yüzde 10,4'lük artış olabilir.

Tek haneli açıklanırsa Fed daha şahin olabilir, piyasalara sözlü yön vermeye devam edebilir.

Bu hafta piyasayı Çarşamba öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerek.

Çarşamba günü ve sonrası piyasalara ABD enflasyon verisi yön verecek.

Kararlarınızı buna göre almalısınız. .