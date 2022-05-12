İslam Memiş: 'Aylık 14 bin lira konut taksitini kim ödeyecek Allah aşkına'

Düşük faizli konut kredisi ile ilgili açıklamalarda bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'Hem insan gibi yaşayacaksın hem de bir yandan 14 bin 278 TL taksit ödeyeceksin. Türkiye'nin yüzde kaçı bu taksiti ödeyebilir Allah aşkına! Ben size söyleyeyim yüzde 5'i geçmez' dedi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye'nin konuştuğu konut piyasasında kredi faiz indirimlerinin emlak piyasasını nasıl etkilediğini anlattı, alınması gereken önlemleri sıraladı. İşte o açıklamalar...

"Bildiğiniz gibi sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra özellikle ilk kez ev sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar 0,99 oranında faizle kredi için faiz indirimi söz konusu oldu.

Banka mevduatlarında döviz veya hurda altın bulunduranlar için ise bu mevduatlarını bozdurup konut almak istediklerinde 0,89 faizle kredi kullanarak ev alabileceklerini açıkladılar.

EMLAK FİYATLARI TIK TIK TIK ARTTI

Daha sayın Cumhurbaşkanı'nın cümleleri bitmeden içerideki fırsatçılar, insanların umudunu çalan hırsızlar emlak fiyatını hemen tık tık tık tık artırmaya başladı. Burada önemli olan şu. Bizim yol haritamızda 1 yıldır 2022 ile 2023 yılları için ciddi bir enflasyon artışıyla karşı karşıya kalacağımızı söylüyoruz. Emlak fiyatlarında ve gıda fiyatlarında ciddi artışlar olacağını ve ev almak isteyen ya da yatırım amaçlı daire satın almak isteyenlerin mutlaka almaları gerektiğini 1 yıldır üzerine basa basa anlattım."

"O KADAR BEDBAHT DURUMDA..."

"Bırakın enflasyonda düşüşü hiper enflasyona doğru giden bir süreç var. O kadar bedbaht durumda ki döviz ve emtia fiyatlarının baskılanmasıyla insanlar gerçeği maalesef göremiyorlar ama ok yaydan çıktı. Dünya ekonomisi ciddi bir resesyon ve kriz içerisinde. Bunu algılayanlar var, algılamayanlar var. İşine gelenler tedbirini zamanında alıp evini arabasını aldı. Magazin tarafına bakanlar ise elimdeki dolarım altınım değerlensin sonra emlak alırım diye düşünenler. Ne yazık ki enflasyon demek alım gücünün azalması, fakirlik demek. Bunu algılayamayan arkadaşlar ellerindeki miktarın artması için kenarda beklediler. Biz ise ısrarla şunu ifade ettik. Dövizin yükselmesi inşaat maliyetlerinin yükselmesi demek, altının yükselmesi enflasyon demek. Altın yükselirse emlak fiyatları da yükselir. Emlak fiyatlarını beklemekle hata yapıyorsunuz diye 1 yıldır sık sık uyarılar yaptım. Bugüne kadar alımı geciktirenlere çok geçmiş olsun.

VATANDAŞIN BEKLEDİĞİ MÜJDEYİ KİMLER ALDI?

Özellikle sayın Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra sermayesine sermaye koyanlar, servetine servet katanlar, fırsatçılar, müjdeyi aldı. Türkiye'nin yüzde 80'i, ev alamayanlar, evlenecek olanlar, ihtiyacı olanlar bu insanlar sabaha kadar üzüntüden uyuyamadı. Rantçılar ise sevinçten uyuyamadı. Fiyatlar tıkır tıkır attı. Sorun şu bu rant ekonomisi kırılmadı. Fırsatçılık ekonomisi kırılmadı. Hortumlar kesilmedi. Vatandaşın barınma ihtiyacının giderilmesi lazım. Hak yerini bulmalı. Ama şu anda hak yerini bulmadı. 24 saat geçmedi, Türkiye'nin gündemi emlak piyasası. Türk milleti nasıl elini taşına altına koymuşsa, onlar da koysun. Göçmenler için aç kapılar sal Avrupa'ya gitsin. Önce Türkiye, önce benim milletim benim vatanım, ondan sonrası beni ilgilendirmez. Kendi ülkemde benim vatandaşım, gencim, asgari ücretli çalışanım ev ve araba hasreti içinde yanıyor. En doğal hakkı, bir ev hakkı. Bir arabadan bashsediyorum. Maalesef fırsatçıların hortumları kesilmiyor. Çok büyük bir pasta var ortada.

Bugüne kadar emlak almamış olanlar varsa, duygularınızla değil aklınızla hareket edin. Emlak fiyatları daha da şişecek. Hem de 2 milyon liraya kadar olan evler. Rezidanslar falan ise elde kalacak, patlayacak. Onların kazandıkları helal değil şu anda. Bu dünyada değil belki ama Ahiret'te hesabını verecekler. O fiyatları artıranlar 3 kuruşa bu vatanı satacak hainlerdir. Bu millete yapılmış en büyük ihanettir. Sen kazanmadın, kahpeliğin daniskasını yaptın."

"GENÇLER NASIL EV ALACAK?"

"Elinde altını dövizi bulunan arkadaşlar, illa ki oturduğunuz yerde evde almak zorunda değilsiniz. Kimseden medet ummayın. Yalnızsınız, başka bir şehirden ya da semtten alın ama TL olarak borçlanın. Peşinat yapacağım diye beklemeyin, bekledikçe fiyatlar artacak. En çok zoruma giden şu. Burada benim ülkem, benim topraklarım, benim milletim, benim vatanım bir dairenin mücadelesini verirken, sen nasıl olursa bu hortuma dahil olursun. Devlet nasıl olur da bugüne kadar o fiyatları artıranları takip etmez, neden tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumazsın. Gençler şimdi hangi parayla evlenecek, biriktirecek ev alacak ya da kira ödeyecek.

"AYLIK 14 BİN LİRA TAKSİTİ KİM ÖDEYECEK ALLAH AŞKINA!"

Bu sabah bankayı aradım. Dedim ki geldim senin bankandan 1 milyon tl kredi kullandım 10 yıllık. Nedir maliyeti diye sordum. Aylık ödemesi 14 bin 278 lira. 1 milyon karşısında 10 yılda 713 bin lira faiz veriyorsunuz. 14 bin 278 TL aylık konut kredisi taksidin kim ödeyecek arkadaşlar? Bu kadar gelire kimin imkanı var. İki öğretmen karı koca, iki doktor karı koca düşünün.. Hem insan gibi yaşayacaksın hem de bir yandan 14 bin 278 TL taksit ödeyeceksin. Türkiye'nin yüzde kaçı bu taksiti ödeyebilir Allah aşkına! Ben size söyleyeyim yüzde 5'i geçmez. Kimin ekmeğine yağ sürdün, zenginlerin. Zengin daha çok zengin olur.

"BENİM MİLLETİM SİZDEN SADAKA İSTEMİYOR, TÜRK MİLLETİ ASİLDİR"

Asgari ücretle çalışanlara destek veriyorum, KİPTAŞ ve TOKİ'yi ön plana koydum, bunlara emlak sektöründe destek veriyorum. 300 konut yapıyorsun 3 milyon müracaat var. Düşünsenize. Böyle bir rakam olabilir mi, demek ki yetmiyor. Benim milletim sizden sadaka istemiyor, avcunu açıp da bedava hastane ev istemiyor. Benim milletim sistem istiyor. Alın parasıyla kazanacak taksitlerini verecek evini alacak. Bu rant ekonomisinin önüne geçilmesini istiyor. Türk milleti asildir, aç da kalsa avcunu kimseye açmaz. Türk milleti hakkını ister, hak olan da barınma ve araba alma ihtiyacı. Enflasyon yükseldi tamam, döviz kurları yükseldi biliyoruz. Hiç kimse cahil değil. O zaman diyeceksin ki emlak ve otomobil fiyatlarındaki artış enflasyon oranını geçemez. Yüzde 70'i geçeni inceleyeceğim. Sen de devreye gireceksin bir fiyat belirleyeceksin. Emlak sektöründe de fiyatı fiksleyeceksin, rantçılığın önüne geçeceksin. Sosyal medyada gördünüz, vatandaş Erdoğan açıklamadan önce 1 milyon olan evin fiyatının açıklamadan sonra 1 milyon 250 bin liraya yükseltidiğini ekran görüntüsünü alıp paylaşıyor. Bunun ekran görüntüsünü vatandaş alabiliyor da devlet alamıyor mu? Vatandaş soruyor da devlet soramıyor mu? Elimizi vicdanınıza koyup millete sorumluluğumuz olduğunu idrak edemiyorsak, yaptıklarımız da başkasının cebine gidiyorsa, adalet yerini bulmaz, hak yerini bulmaz. Varlıklarınıza sahip çıkın arkadaşlar.

"SİZ DE BİR SİLKELENİN KENDİNİZE GELİN"

Dolar 13 lira 14 lirayken kimse yüzüne bakmaz. Dolar 15 olur, 18 lira olur herkes dolar alır. Siz de bir silkelenin bir kendinize gelin, ayağınız yere bassın. İnşaat maliyetleri dövizle hesaplanır. Biraz düşünürken toz pembe hayaller kurmayın. İlla 3+1 daire almanız gerekmiyor. Sen iyisini alacaksın da herkes iyisini istiyor. Herkes çok hayal kurar az şeyin sahibi olur. Sorumluluk sahibi olun 1+1 alın, borcunu bitir, 2+1 al. Borcunu bitir 3+1 al. Basamakları yavaş yavaş çıkacaksın. Uçmayacaksın, gelirin kadar konuşacaksın. Bundan sonra kolay yaşam yok. Allah evlatlarımıza yardım etsin. Miras kalmazsa 10 yıllık 20 yıllık kontratlara kirada oturacaklar. Enflasyon, insanları fakirleştirmek sisteme mecbur etmek için yükselir."