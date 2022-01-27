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TIMETURK / EKONOMİ / İslam Memiş, altın için Şubat ayına dikkat çekti

İslam Memiş, altın için Şubat ayına dikkat çekti

Altın, Fed kararının açıklanmasının ardından sert bir düşüş kaydetti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, Şubat ayına dikkat çekerek; 'Şubat ayı için negatif görünümün devam etme ihtimalini kuvvetli görüyorum' dedi.

33 Dakika Önce
2022-01-27 14:26:12
İslam Memiş, altın için Şubat ayına dikkat çekti

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı yayında Fed'in kararı ile düşüşe geçen altın fiyatları için tarih verdi. Altın alacakları uyaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Şubat ayında önemli bir düşüş beklediğini açıkladı.

"ALTIN DOLARI TAKİP EDİYOR"

Altın alacak vatandaşlara Fed'e kadar 780 TL-820 TL aralığını takip etmelerini söylediğini belirten Memiş, "Yine Fed'e kadar bu bant aralığını geçerliliğini korudu. Altında ne 780 TL aşağısına sarkmalar gördük Ocak ayında ne de 820 TL seviyesinin üzerine ataklar gördük. Bu bant aralığında kaldı ama dolar kurundan çok etkilendiği için biraz daha zikzaklar çizmeye devam ediyor. Yani bir noktada aslında doları takip ettiğini söyleyebiliriz." dedi.

İSLAM MEMİŞ ALTIN FİYATLARININ DÜŞECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Gram altın fiyatında kısa vadeli olarak bir düşüş beklediğini söyleyen Memiş, "Özellikle Şubat ayında Türkiye'de 10 milyar dolarlık bir bozdurum süreci var. Bu da dolar kurunda bir düşüşü gündeme getirebilir bu da Gram altın/TL'de düşüş ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir. Şubat için 750 TL devamında 720 TL seviyesini bekliyorum." dedi.

"ALTIN YIL İÇİNDE 1450 LİRAYA KADAR YÜKSELEBİLİR"

Orta vadede gram altın fiyatının 1000 TL seviyesinin üzerine kırabileceğini iddia eden İslam Memiş, şöyle konuştu:

"Yıl içinde bu yükselişlerini 1450 TL seviyelerine kadar yükseltebilir. Bu öngörümü ben ons altına hem de dolar kurundaki desteğe bağladığımı söyleyebilirim."

Saat 14:40 itibariyle altın piyasasında son durum şöyle:

Ekran Resmi 2022-01-27 14.40.26

Ekran Resmi 2022-01-27 14.40.39

Ekran Resmi 2022-01-27 14.40.47

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