İslam Memiş altın için net alım tarihi verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, gümüş ve dolar için tahmin açıkladı. Yeni analizlerini paylaşan Memiş ayrıca altın için net alım tarihi verdi.

Finans Analisti İslam Memiş'ten yatırımcılara yeni uyarılar geldi. Memiş, gram altın ve gümüş için tahminlerini açıklarken, doların ve altının ne zaman alınması ve satılması gerektiğini de söyledi.

Memiş, sene sonuna kadar faiz artırımlarının 3-4 kez devam edeceğinin mesajını verdi.

2023'te küresel ekonomiklerin çıkmazda olacağını ve enflasyonun daha da artacağını işaret eden Memiş, Merkez bankaları ve başkanlarının enflasyonla mücadeleyi sadece faiz artırarak yaptığını vurguladı.

Gram altın tahmini

Gram altının 1016 seviyesinde (16 Haziran), güçlü destek seviyesi 950, güçlü direnç seviyesi 1050 seviyesi olduğunu belirten Memiş, ay sonuna kadar altının ons fiyatının 1880 dolar görebileceğini vurguladı.

Gram gümüş tahmini

Gümüşün gram fiyatı 12.04 lira seviyesinde. 11.70'e kadar gerilemişti. Tekrar dolar kurundan destekle güçlü duruyor. Ons fiyatı 21.59 dolar seviyesinde. Dünyada en çok baskılanan, ucuz olan emtia. Alınabilecek, orta ve uzun vadede yatırımcısının göz bebeği olmaya devam ediyor.

Rakam verdi

17.50 direnç seviyesinde olsa da dolar kurunda benim beklentim var diyen Memiş, 'Ben TL'ye geçmiştim. Korku varsa dolar TL 16.75, gram altın 980'e kadar gerileyince tekrar yorum yapacağım. Gerileme ihtimali varsa bekleyelim, yoksa alalım diyeceğim'' ifadelerini kullandı.