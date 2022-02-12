İslam Memiş açıkladı: 'Tarihi zirvelere hazır olun'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'sepetin' önemine dikkat çekerek, 'Gram altın hali ile dolardan da destek alarak 2022 yılında tarihi zirveleri test edeceğini tahmin ediyorum. Ama o gün bugün değil. O yüzden yatırımcılara sepeti öğrenin diyorum' dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni açıklama geldi.

"Tarihi zirvelere hazır olun" diyen Memiş, yatırımcıları uyararak, "Gram altın hali ile dolardan da destek alarak 2022 yılında tarihi zirveleri test edeceğini tahmin ediyorum. Ama o gün bugün değil. O yüzden yatırımcılara sepeti öğrenin diyorum" dedi.

"Sosyal medya finansal piyasalarda sağlıksız kullanılıyor" diyen Memiş dikkat çekici mesajlar verdi:

-Sosyal medyanın finansal piyasalar açısından sağlıklı kullanıldığını düşünmüyorum. İnsanlara öyle algılar yapıyorlar ki...Bunlar bir videoyu onlarca kez farklı başlıklar altında paylaşmaya devam ediyor. İnsanlara korku pompalayarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.

-En son 3 Ocak'ta kopacak gidecek yaygaraları vardı. Hemen devreye girdim. Jeopolitik riskler olunca kur atakları gelecek, FED faiz artırınca kur atakları göreceğiz. Mart ayına geldiğimiz zaman piyasaları konuşuruz.

-İnsanların korku ve panikle döviz, gram altın, gümüş talep etmesi bana garip geliyor. Bunu gram altın 1450 lira olacak diyen birisi olarak söylüyorum.

-2022 yılında altın ve gümüş gibi emtialar enflasyon fiyatlamasına başladığı zaman ki ben öyle tahmin ediyorum beraberinde jeopolitik risklerde de bir artış olacak bu da eşittir altın ve gümüş gibi emtiaların ons bazında yeni zirveleri test etme olasılığını bana çok güçlü gösteriyor.

"Tarihi seviyeleri test edecek"

- Gram altın hali ile dolardan da destek alarak 2022 yılında tarihi zirveleri test edeceğini tahmin ediyorum. Ama o gün bugün değil. O yüzden yatırımcılara sepeti öğrenin diyorum. Uzun vadeli yatırımcı olun ve parite ile işlem yapın.

-Pariteyi, sepeti, uzun vadeli yatırımı öğretene kadar mücadelemi sürdüreceğim. Mart sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Herkes öğrenecek. Sepet yapmakta ne var diyeceksiniz çok şey var.

-Benim görevim insanlara doğu bilgileri vermek yatırım araçlarını çeşitlendirmek. Sepet keyfi bir şey değil mecburiyet.

-Diyorum ki yapmanız gereken tek şey var altının değeri dünyada dolarla hesaplanıyor. Elinizde altın varsa bunu dolarla takas yapın. Doların karşısında ne ucuzsa ona yatırım yapabilirsiniz. Maliyet düşürüyorsunuz.

-Bitcoin'in altının yerine geçecek potansiyeli yok. Altın sadece yatırım aracı değildir. Fiziki olarak da kullanılıyor. Şuanda ABD'deki altın miktarı 8 bin 133 ton.

-Altın satıp kripto para alıyorlar kripto para satıp altın alıyorlar. Bu ilişki direk altın ile bağdaşmıyor. .