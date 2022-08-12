İslam Memiş açıkladı: O tarihte gram altın 1600 lira olacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kuru dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, güncel dolar ve altın yorumlarında bulundu. Peki, Gram altın en zaman alınmalı? Satılan doların yeri hangi seviyeden doldurulmalı? Araç almak için doğru zaman mı? İşte İslam Memiş'ten dikkat çeken analizler.

"DOLAR KANADINDA İŞLER DAHA KARIŞIK"

İşte, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in dikkat çeken o tavsiyeleri:

"Amerika'daki enflasyon verisinin yüksek olması gerekiyor. Normal şartlarda yüzde 14 civarında. Mevsimsel etkinin tüm enflasyonlara etkisi olacaktır. Çekirdek enflasyon gibi gelişmelere bakmak lazım. FED'in şahin tondaki tutumu devam edecek. Dolar 17-18 lira aralığında yaz tatilini tamamlayan bir kur var. Bu seviyeleri hala beklemeye devam ediyorum Dolar endeksinde bir gerileme bekliyorum. Geri çekilmeler devam ederse 100 seviyesinin altında bir oran bekliyorum. Risk primi düşük olursa 17-18 seviyelerini göreceğiz. Ruble/ Dolar paritesi düşük kalmaya devam ediyor. Dolar kanadında işler daha karışık. Ruble'de toparlanma bekliyorum. Görüşmelerle beraber rubleyi düzeltebilir.

"DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?"



TL'de bekliyorum ben. Dolarımla beraber gram altınımı satmıştım. Şu anda Eylül itibariyle bu yükselişlerin devam edeceğini ön görüyorum. Dolar/TL'deki yükselişin sebebi ülkemizin dövize ihtiyacının olması. İçerdeki ekonomik problemimiz daha çözülmedi. Dolar baskılanması var. Dolar kuru normalde 18 liranın üzerinde ataklar yapardı. Ağustos sonunda aşağı yönlü atak olması yüksek.

"TOPLANIRSA SIFIRLANIR"

Gümüş altın karşısında ciddi anlamda baskılandı. Ben gümüşe dokunmayı düşünmüyorum. Ama gram altın ve dövizi sattım. Yakında bir hamle daha yapacağız. Euro/ Paritesi düşüyor. Toparlanırsa sıfırlanır. Çok büyük düşüş olacağını sanmıyorum. 18,30-18,50 arasında dalgalanmasını bekliyorum. Gün içinde bunu değerlendiriyorum. Gram altında 1010 lira seviyesi destek seviyesi. 1000 lira altına sarkması mümkün. Makas aralığına yatırımcının dikkat etmesi gerekiyor. Orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurmak şartıyla yatırım yapılmalı. Gram altında geri çekilme olabilir. Ağustos sonuna kadar beklemek mantıklı.

"200 LİRALIK KÖPÜK ALINIYOR"

Otomotiv sektörü için 1 ay önce paylaşım yapmıştım. Dolar yüksek haliyle konut ve araç fiyatları yükseldi. Önüne gelen herkes galerici oldu. Bu işi 3 beş kuruş almak için yapıyorlar. Öyle bir süreç geliyor ki. Yeni tedbirler alınacak. Otomobil fiyatları düşecek. Son 1aydır da otomobil sektöründe satışlar durdu. 5 günden beri fiyatları düşürenlerde var. 1000 liralık değerin üzerinde 200 liralık köpük alınıyor. Kur atakları olmazsa geri çekileme yaşanabilir

"GRAM ALTIN SATILMALI MI?"

Gram altın 1450 lira olursa satmayın. Gram altın satılmaz. Yıl sonundaki öngörüm 1450 lira olacak. Altın herhangi bir şeye yatırım yapılacaksa satılır. Gelecek yıl 1600 lirayı görebilir. Fırsat Nisan ayıydı. Ağustos ayına şans ayı olarak değerlendiriyorum" .