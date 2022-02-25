İslam Memiş açıkladı! Dolar ne zaman 15'li rakamlara yükselir?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kuru için kritik seviyeyi açıkladı. Memiş, dolar kurunun 15 liraya yükselmesi için 14,10 lira sınırının üstüne işaret etti. Memiş, “14,10 lira sınırının üstünde kalıcı olursa 15’li rakamları konuşabiliriz.” dedi.

Dolar kuru savaş ateşi ile hızla 13 lirayı geçerek 14 TL'lere ulaştı. Güne 14 TL ile başlayan dolar kuru saat 14:20 itibariyle 14,07 TL'den alıcı buluyor. İslam Memiş dolar kuru için geniş bir bant aralığında bulunduğuna dikkat çekiyor. İslam Memiş, dolar kuru için kritik seviyeyi açıkladı. Memiş, dolar kurunun 15 liraya yükselmesi için 14,10 lira sınırının üstüne işaret etti. Memiş, “14,10 lira sınırının üstünde kalıcı olursa 15'li rakamları konuşabiliriz.” dedi.

Dolar kuru için günlük ve haftalık kapanışları takip etme önerisinde bulunan ünlü ekonomist İslam Memiş, savaş ataklarına karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ‘durum kontrol altında' açıklamasını hatırlattı.

İSLAM MEMİŞ DOLAR KURU TAHMİNİ

Savaşın devam etmesi halinde dolar kurundaki dalgalanmaya dikkat çeken İslam Memiş dolar kuru için tarih verdi. İslam Memiş, “İki haftayı geçmez bu süre. Maximum iki hafta içerisinde diyalog ve görüşmelerinin sonucundan olaylar toparlanır.” yorumunda bulundu. İslam Memiş, elinde yüksek miktarda dolar olanlar için ise euro almasını önerdi.

İslam Memiş dolar kuru tahmini ve yorumları şöyle:

“Birincisi dolar tüm dünyada değer kazandı. Buna paralel Euro/dolar paritesi geriledi. Bunun yanına savaş etkisini de eklediğimizde doğal olarak dolar yükseldi. Dolarda 13.80 TL üzerinde yükselişler görürsek yeni zirveler görebiliriz. Haftalık kapanışı 13.80 TL altında yaparsa sorun yok. 13.80 TL üzerinde yükselişlere müdahale gelebilir. İlla Merkez Bankası dolar satarak değil farklı enstrümanları açıklayarak da müdahale edebilir. Ancak öncelikle piyasaları takip edecektir. Bir anda müdahale edeceğini sanmıyorum.”

Dolar kuru yorumu: Takip edilecek destek ve direnç seviyeleri

Dolar/TL 14.50 TL seviyelerini görmesine rağmen gün içinde primin bir kısmını vererek günü 0.75% yükselişle 14.05 seviyesinden tamamladı.

Teknik anlamda sıkışık fiyat bölgesinden yukarı yönlü kırılımla çıkan Dolar/TL kritik 13.85 seviyelerini geçmesiyle bu seviyeyi önemli bir desteğe çevirmiş oldu. Yukarıda 14.50 seviyeleri direnç görünümünde ve bu seviyelerden tepki satışları yaşanıyor.

Bu sabah itibariyle dolar endeksi 96.84 seviyelerinde bulunurken 10 Yıllık ABD tahvil getirisi 1.95 seviyelerinde seyrediyor.

Destekler :14.00-13.85 -13.65

Dirençler :14.20-14.50-14.80

Not: Haber bir yatırım tavsiyesi veya yönlendirmesi amacı taşımaz .