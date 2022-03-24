İslam Memiş açıkladı ! Altın düşecek mi?

Altın fiyatları yatırımcısının kafasını karıştırmaya devam ederken ünlü ekonomist İslam Memiş'ten açıklama geldi. İslam Memiş yatırımcıyı uyararak, 'altın düşecek' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra altın piyasasındaki yükseliş ve düşüşler yatırımcının kafasını karıştırmaya devam ediyor.

Piyasada son yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında düşüşün yaşanacağını belirtti ve şunları söyledi:

,-900-920 aralığına sıkışmış olan fiyatlama var. Kendine yön belirleyemedi. Bankaların işlemlerindeki ara makaslarında günlük dalgalanmadan dolayı makas aralığının açıldığını görüyoruz.

-900 liranın altına sarkma ihtimali kuvvetli. Ons altında da dar bant aralığı var.

-Gram altın tarafı dolar tarafını takip etmeye devam ediyor. Dolardaki hareketler gram altını etkilediğini gözlemliyoruz.

-Kur Korumalı Mevduat sistemindeki açıklamalar olumlu gelmeye devam ediyor. Şöyle bir örnek vereyim 100 bin lira 3 ay boyunca sistemde tutan vatandaş 20 bin lira gelir elde etti. 4 bin lira yerine 20 bin lira kazanmış oldu. Bu yüzden geri dönüşler hızlı oldu. Bu da kur ataklarını frenleyebilir.

-Biden'ın yaptığı açıklama çok önemliydi. Finans piyasalarında yeni düzen nasıl olacak beklemekteyiz. Kripto para piyasalarında yeni gelişmeler bekliyorum.

-Kripto paralardaki geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Biden'ın söylemleri çok önemli. Dünyada enflasyon herkesin problemi. Bir ortak açıklama gelebilir diye bekliyorum.

-Enflasyon rakamları artmaya devam ediyor. Özellikle Nisan ayında kripto paralarla ilgili yapılacak açıklamalara odaklandım.

-Şunun teklifini yapmak istiyorum. Şuan da emtia demir fiyatları çok yükseldiği için o demir paraların maliyetleri artmaya devam ediyor. Yurt dışında 2 Euro demir paralar var. Biz de 1 lirayı 2 lira olarak basarsak avantajlı olur. Darphanenin devreye girmesi isabetli olur. 2 lira bozuk paraları çıkarmaya başlarsa darphane bence isabetli karar verebilir.

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