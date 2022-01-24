İslam Memiş ''acele etmeyin'' diyerek uyardı: Fiyatlar düşecek!

İslam Memiş, ikinci el araç fiyatlarının düşeceğini belirtti.

Stokçuluğun ve fiyat balonunun sürdüğü ikinci el otomobil piyasasında satışlar nerdeyse durdu. Şu ana kadar piyasalarda yüzde 10'lük düşüş olsa da vatandaşlar fiyatlarda halen köpük olduğunu düşünerek araç almaktan uzak duruyor.

Dolar kurundaki düşüş ve satışlardaki durma noktasına gelen azalış sonrası piyasalarda bir indirim daha beklentisi oluştu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ikinci el araç alacaklara 'acele etmeyin' uyarısında bulundu ve şunları kaydetti:

"2.el araç satışları durdu. Çünkü herkes köpüğün farkında. Şubat'ta 2.dip ile birlikte durgunluk devam edecek. Çünkü araç fiyatları karşısında TL, farklı enstrümanlardan fırsat sunacak. 2.dip, araç fiyatlarında düşüşü sürdürecek. Acele etmeyin. Yüzde 10 gerilen araç fiyatlarında Şubat-Mart döneminde en az yüzde 20 düşüş bekliyorum.

Dolar kaynaklı iki sebep;

1- 18'den 10'a gerilediğinde $ zarar edenler bozdurup araç alamadı.

2- 2.dip geldiğinde aracı değil $ cazip görecekler.

Mevsimsel etki ve köpük fiyat buna dahil olunca yüzde 20'lik düşüş kaçınılmaz bana göre. Yok diyen varsa araç bol, buyursun alsın." .