DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'da üniversiteler tatil mi? İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi sınavları ertelendi mi?
Türkiye kara kışa teslim oldu! İşte tatil kararı alan iller
Tesla'dan Türkiye kararı: Tüm modeller geliyor
Memur ve emekli için yeni maaş genelgesi yayımlandı
Koronavirüste yeni mutasyon: BA.2 alarmı!
Az gören engelliler için karanlıkta bile görebilecekleri bir kızılötesi gözlük üretildi
S. Arabistan’dan ilginç yasak! Erkekler bu 4 ülkeden kadınlarla evlenemeyecek
Dünyaca ünlü milyarderden altın ve gümüş kararı
İstanbul Valiliği'nden motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter yasağı
İslam Memiş ''acele etmeyin'' diyerek uyardı: Fiyatlar düşecek!
Rusya-Ukrayna gerginliğine Almanya da dahil oldu
İsmail Türüt: Sedat Peker eski dostum, hala görüşüyorum
ABD'den Ukrayna talimatı: Ülkeden ayrılın!
Haberler peş peşe geliyor. Kar nedeniyle sınavlar ertelendi!
Koleksiyonunda çoğu gümüş on binlerce parası var

TIMETURK / EKONOMİ / İslam Memiş ''acele etmeyin'' diyerek uyardı: Fiyatlar düşecek!

İslam Memiş ''acele etmeyin'' diyerek uyardı: Fiyatlar düşecek!

İslam Memiş, ikinci el araç fiyatlarının düşeceğini belirtti.

1 Saat Önce
2022-01-24 07:48:15
İslam Memiş ''acele etmeyin'' diyerek uyardı: Fiyatlar düşecek!

Stokçuluğun ve fiyat balonunun sürdüğü ikinci el otomobil piyasasında satışlar nerdeyse durdu. Şu ana kadar piyasalarda yüzde 10'lük düşüş olsa da vatandaşlar fiyatlarda halen köpük olduğunu düşünerek araç almaktan uzak duruyor.

Dolar kurundaki düşüş ve satışlardaki durma noktasına gelen azalış sonrası piyasalarda bir indirim daha beklentisi oluştu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ikinci el araç alacaklara 'acele etmeyin' uyarısında bulundu ve şunları kaydetti:

"2.el araç satışları durdu. Çünkü herkes köpüğün farkında. Şubat'ta 2.dip ile birlikte durgunluk devam edecek. Çünkü araç fiyatları karşısında TL, farklı enstrümanlardan fırsat sunacak. 2.dip, araç fiyatlarında düşüşü sürdürecek. Acele etmeyin. Yüzde 10 gerilen araç fiyatlarında Şubat-Mart döneminde en az yüzde 20 düşüş bekliyorum.

Dolar kaynaklı iki sebep;

1- 18'den 10'a gerilediğinde $ zarar edenler bozdurup araç alamadı.

2- 2.dip geldiğinde aracı değil $ cazip görecekler.

Mevsimsel etki ve köpük fiyat buna dahil olunca yüzde 20'lik düşüş kaçınılmaz bana göre. Yok diyen varsa araç bol, buyursun alsın." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş